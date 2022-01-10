台灣一直都是科技界的發展核心之一，因此不同的大廠都陸續來台設置辦公室，以招攬更多的台灣人才，而foodpanda今（10日）也宣布，為了迎接全球數位多元布局，因此將再度加碼在台的投資，擴編既有的亞太數據科技支援中心，建置全球創新應用研發基地，更祭出高薪吸引軟體開發人才，正式落腳台灣，以顯示對我國科技軟實力及數位人才的肯定。

foodpanda今（10日）也宣布，為了迎接全球數位多元布局，因此將再度加碼在台的投資，擴編既有的亞太數據科技支援中心。（foodpanda提供）

此次為foodpanda繼2021年度下半年在台成立亞太數據科技支援中心後，再度加碼投資6億元台幣，foodpanda總經理方俊強就表示，自亞太數據科技支援中心成立後，透過產品技術服務的強化，即帶動亞太地區提升整體企業運能，創下營運成長新高峰，「緊接下來還有多項APP新應用計畫正在籌備中，而台灣將成為研發的核心樞紐，以持續提升消費端的服務體驗。」，foodpanda預計上半年將招募100名軟體及雲端領域人才，鎖定具跨國軟體開發協作經驗的高階經理人、前端及後端工程師、APP開發高手等職缺。

而該團隊將負責全球foodpanda APP創新應用及新服務功能研發，不僅將與德國、新加坡等地創新中心跨國合作，所開發的產品更將提供橫跨歐亞逾20國用戶使用，以應付全球數位生活型態的改變，期待能打造全方位生活應用平台之餘，亦希望借助科技力量，以提升外送產業鏈運作效率，減少資源浪費，落實企業環境永續責任。