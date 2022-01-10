國民黨台中市黨部主委林敏霖認為，台中市長盧秀燕「輔選時間有點太慢」，如果能往前推一段時間更有效果，「否則以盧市長的影響力不只有這樣」。（盧金足攝）

對顏寬恒失利，國民黨台中市黨部主委林敏霖說，失敗重新檢討，不是那個地方錯，方法要做改變。（盧金足攝）

中二選區由民進黨勝選，檢討敗選原因，國民黨台中市黨部主委林敏霖10日在媒體受訪時表示，顏寬恒傳統「搏感情」戰法，不敵時代改變，選舉和服務方式也要有新思維，對台中市長盧秀燕選前之夜才站台，直言「跳下來時間是慢了點」，盧同為國民黨雖然不會袖手旁觀，但事後諸葛來看，時間提早點，固票效應一定會發酵的更大。

林敏霖今日中午接受《震傳媒．新聞不芹菜》節目主持人黃光芹專訪，針對勝選的民進黨林靜儀與落敗的國民黨顏寬恒輸贏關鍵指出，勝負不是單一因素，但顏寬恒應當要贏，但事實是輸了，不是單一因素造成。

他表示，民進黨在單一區域沒有服務、沒有深耕，中二選區傳統區域重感情，顏家在地深耕幾十年的基本盤並沒有完全動搖，因為不是顏家服務不好，從大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市議會副議長顏莉敏到顏寬恒，顏家人深入基層服務，選舉失利，國民黨團結問題不能去怪誰，但的確是上位者應好好思考的內部問題。

「對這次選舉很失望」，林敏霖表示，基層要去求新求變，不只要努力耕耘，也要講究方法，顏家在中二選區服務變成「做到流汗、嫌到流涎」，對地方的服務禮數非常周到，婚喪喜慶常父子女三人都到場，「找不到這樣的民意代表，但付出結果是落選」。

林敏霖表示，對選舉結果尊重，但發現時代在變，選舉和服務方式也要改變，他舉被罷免的陳柏惟說，怪他不對，不怪他也不對，因為基進黨全國只有他一席立委，到處都找的到他，在嘉義、高雄看到服務看板都比台中的大。

主持人黃光芹提問，當初顏寬恒一人去登記，沒讓國民黨大軍去助選，是否顏寬恒執意打顏家的戰爭，顏家在中二選區大於國民黨，所以未讓國民黨來輔選？

「失敗重新檢討，不是那個地方錯，方法要做改變」，林敏霖說，中二選區很多地方屬鄉下型，顏家認同講感情的輔選方法，考量凸顯國民黨有包袱，「顏家服務在地方上大眾沒話講」，但不料民進黨以顏清標一路坎坷走過來的路來攻擊，顏清標從里長打拚有坎坷過程，但一直也都幫地方調理事情。

對罷免被指顏家發動，顏寬恒投入補選是否錯誤決定？林敏霖揭曉原因，澄清「剛開始去發動罷免，不是顏家主動發起」，而是罷免過關後，很多鄉親來勸進，向顏寬恒說「你輸去的你要贏回來」，顏寬恒才決定勇敢參選。

對外傳盧秀燕最後允諾站台，是黨主席朱立倫打電話力邀，林敏霖認為，如果是主席打電話三請五請不符常理，強調「盧市長自己按部就班，有主見不會受誰影響」，但也表示「以輔選立場來說，時間有點太慢」，如果能往前推一段時間更有效果，明天要投票選前一晚去站台，效應降很多「否則以盧市長的影響力不只有這樣」。