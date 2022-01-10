女星謝忻近年積極尋求事業突破，在綜藝、直播、主持和業配領域都有亮眼表現，而適逢2022新年，謝忻則在IG曬新髮色，頂著一頭亮粉色長髮的她，直呼：「大概也是我髮色的史上最大尺度突破了！」而謝忻還幽默形容新髮色是「現正戀愛中」。

謝忻日前曬出新髮型照，頂著一頭長直髮的她，揮別過去咖啡色，特別挑染成亮色系的粉紅色，搭配頭髮外圈的褐色，更顯謝忻的白皙肌膚，謝忻也開心發文直呼：「這是2022年新髮色」，她形容粉色頭髮是「戀愛的顏色」，謝忻說：「大概也是我髮色的史上最大尺度突破了！希望新的一年可以跟新的髮色一樣精彩！」

只見謝忻的頭髮明顯分為粉紅色和褐色，不論是頂著馬尾、公主頭或是辮子造型，都讓人眼睛為之一亮，謝忻還幽默形容髮色是「現正戀愛中」，不難看出她對新髮色相當滿意，網友也紛紛大讚謝忻：「很有女人味」、「看起來氣色很紅潤」、「戰斗的顏色，挑戰嫩妹」，還釣出謝忻自嘲：「戰鬥還是顫抖～」。

謝忻開心曬新髮色，還幽默形容髮色是「現正戀愛中」。（圖／取材自謝忻Instagram）

謝忻除了以新髮色迎接新年外，她日前則曬出一組婚紗照來總結2021，只見謝忻豪穿開深V的透視白紗入鏡，上下齊露的她，傲人上圍和一雙美腿若隱若現，而豪放赤腳的謝忻，更是讓她俏麗又不失性感，有網友就大讚謝忻神似「香港一代女神」鍾楚紅，更是讓謝忻開心直喊不敢當。