李靚蕾日前發千字文踢爆王力宏男女關係混亂、冷暴力等，還公開裸聊證據死咬By2妹Yumi是小三，王力宏「左思右想」認錯後便宣布暫時退演藝圈，李靚蕾隨即PO文盼事情能告一個段落，但Yumi的閨密「做個小孩007」沒有想停戰，昨（9日）再PO文酸李靚蕾波及無辜，更PO三張截圖猜測對方疑控制網軍，方便再發文時能操控風向。

王力宏婚變風向逐漸轉動，李靚蕾被網友挖出貼臉「男性密友」自拍，質疑婚內外遇，但這名「男性密友」其實是63歲女星恬妞的女兒朱宇豐（原名朱曉彤），只是因出櫃打扮較中性，才鬧出烏龍事件。「做個小孩007」昨天在微博針對此事評論：「王先生雖然是個蠢直男，但不至於蠢到把眾所周知的中性女生說成是李小姐婚內出軌的男生對象。還自己買個『王力宏反擊』的rs（熱搜），昭告天下。李小姐應該最知道王先生很反感被質疑性向，難道，未來安排的劇情走向是，李小姐和王先生是形婚？哦，那Yumi介入就更不成立」。

「做個小孩007」還公開三張截圖，特地註記發文者的來源都是「真我GT全速戰神」，猜測李靚蕾搞這些動作，是為了下一篇PO文鋪墊，「畢竟自己已經說了希望事情告一段落，歲月靜好，得重新找個理由繼續寫小作文操縱輿論，控制網民幫自己打仗。」

「做個小孩007」隔空向李靚蕾喊話，建議對方不要再牽連更多無辜的人，讓朋友承受輿論的壓力，「朱小姐何其無辜，要因為和你的一張合照被全世界討論打扮和性向？最後一首《落葉歸根》送給大家，李小姐出道的花路由全速戰神、牧馬人和養樂多們共同守護。」

這篇文章很快地引起正反面評價，認同者留言表示：「李靚蕾自導自演第一人」、「李靚蕾網暴頭子下一篇小作文：我被網暴了」、「李姐都把漏洞擺在網友面前了，網友們還死鴨子嘴硬稱呼為蕾神呢」，反對者則認為：「別人都不發信息了，你還在這比比沒完？你熱度要蹭到什麼時候？」、「笑死了，你是妄想利用李靚蕾人設崩塌的機會來為Yumi洗白」意外掀起鍵盤戰。