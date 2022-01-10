交通部公路總局今（10）日表示，日前傳出有機場防疫車隊及台北市防疫計程車隊駕駛人確診，公路總局昨日特地於假日開會，強調防疫專車落實清消、防疫車隊司機裝備、防疫專車不載一般旅客，及未打完2劑疫苗的司機不得出車等。

公路總局表示，指揮中心發布的春節假期調整檢疫措施，自110年12月14日至111年2月14日入境檢疫有14＋0的A方案、10＋4的B方案及7＋7的C方案，其中B與C方案因於防疫旅宿返家繼續檢疫需搭乘防疫專車，致防疫專車需求量大增。公路總局為確認地方防疫專車量能籌措足夠，與各縣市政府召開多次會議協調，去年12月13日建立將近3千輛防疫專車量能。

日前傳出有機場防疫車隊及台北市防疫計程車隊駕駛人確診，公路總局為加強防疫專車防疫措施，於昨日緊急召集各地方政府召開「加強地方政府防疫專車防疫措施」緊急會議，協商討論防疫專車落實清消、防疫專車駕駛人個人防護裝備、防疫專車戴運對象，及尚未完成2劑疫苗防疫專車駕駛人不得出車等議題。

公路總局表示，各縣市政府對加強防疫專車防疫措施均有共識。首先，防疫專車清消方面，在司機出車前、載運途中、乘客下車後、回車場等清消作業有一致規範，旅客經常碰觸的車門把手、座椅、安全帶扣環等處噴灑擦拭等。第二，防疫專車防護裝備部分，請各縣市均提供酒精、口罩、手套、防護衣、面罩、鞋套、車輛駕駛人後方設隔板（壓克力板或PVC塑膠布簾）等，並要求司機確實穿戴，以完善保護駕駛人及乘客。

第三，防疫專車戴運對象方面，各縣市均以包車專屬防疫專車方式運作，僅載運檢疫對象。最後，公路總局也要求尚未完成2劑疫苗防疫專車駕駛人不得出車。