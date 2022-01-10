高市少年隊警方在鳳山區一間超商尋獲被發布協尋的16歲少女。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名16歲少女因父母離異，和奶奶同住，因隔代教養加上誤交損友，少女染上毒品，因案未到庭被高雄少年法院發布協尋，高市少年隊警方查訪交友圈，循線在鳳山找到少女本人，當時打扮成熟的少女戴口罩報假名，以為可朦騙過關，結果警方要求脫口罩，拆穿她的小伎倆！

高市少年隊警方指出，年僅16歲的少女小夢（化名），因父母離異，由奶奶撫養長大，小夢高職肄業後，在外打工誤交損友，接觸到毒品，被警方逮捕後，少年法院和家事法院傳喚她出庭，因未依約到庭，被列為協尋對象。

少年隊警方根據小夢的交友圈訊息訪查，得知小夢出現在鳳山區，循線在超商尋獲小夢，當時小夢身穿短褲、毛線外套加上戴著口罩，打扮時髦成熟，外表看不出只有16歲，小夢見到警方後，報了他人的假名和年齡，以為可以騙過警方，殊不知警方早已有備而來。

警方當下請小夢脫下口罩檢視，確認眼前的小夢就是手中所掌握的本人，小夢見身分被識破，乖乖向警方坦承；警方趁機教育鼓勵小夢，出生家庭無法選擇，但自身價值自己可創造，警方並引述勵志少年的故事，讓小夢了解年輕犯錯還有機會改正，小夢點頭稱是並表示會努力回歸正常，不再過複雜的生活。

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