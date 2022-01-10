阿里山森林遊樂區去年疫情警戒期間曾封園，遊客止步區域野生動物頻頻出沒，日前林務局嘉義林管處人員意外拍到黃喉貂在草地上嘻戲、拉扯塑膠袋畫面，疑似是為了覓食把塑膠袋從垃圾桶拖出來，為保育野生動物，嘉義林管處已移除特定區域垃圾桶或加蓋因應。

模樣古椎的黃喉貂是二級珍貴稀有野生動物，屬肉食性動物，看似外表可愛，其實是山羌殺手，會群體圍攻體型比牠們還大的山羌，咬死山羌後，再從肛門鑽進屍體吃內臟，又俗稱「羌仔虎」，嘉義林管處人員曾在遊樂區發現路倒山羌，表面看起來完好無異樣，翻動才看到肛門被挖洞，推測又是遭「羌仔虎」毒手殺害。

嘉義林管處副處長李定忠表示，黃喉貂在森林遊樂區內，主要分布在小笠原山、祝山、對高岳等平常人煙較少區域，由於黃喉貂會翻找食物，造成環境髒亂及引來其他野生動物取食，怕影響到野生動物自行覓食的本能，已將小笠原山的垃圾桶移除，其他區域垃圾桶則加蓋因應。

去年2個月的休園期，林管處人員在園區內發現成群獼猴家族在草原上休憩、山羌出現在小笠原觀景台與帝雉同框，現又有黃喉貂現蹤，李定忠提醒，遊客應謹守不餵食、不騷擾、不接觸野生動物原則。