文化部人間國寶「布袋戲」項目，新增認定江賜美為保存者。（文化部提供）

文化部人間國寶「客家八音」項目，新增認定鄭榮興為保存者。（文化部提供）

文化部人間國寶「傳統建築彩繪」，新增認定莊武男。（文化部提供）

新科人間國寶出爐，文化部日前公告，登錄「細木作」為重要傳統工藝，並認定保存者游禮海，同時，「傳統建築彩繪」增列認定保存者莊武男、「布袋戲」增列認定保存者江賜美、「客家八音」增列認定保存者為鄭榮興。

文化部表示，文化部自98年起依《文化資產保存法》登錄重要傳統工藝及重要傳統表演藝術並認定保存者，截至110年12月，國家級重要傳統工藝已達21項29位保存者，重要傳統表演藝術則有19項30位保存者。本次新增重要傳統工藝及重要傳統表演藝術保存者，也將續依《文化資產保存法》第92條規定，啟動各項保存、教育推廣及師徒制傳習計畫。

文化部表示，重要傳統工藝「細木作」自明清時期傳入發展至今，其技法、式樣、紋飾充分反映台灣信仰習俗與生活歷史脈絡與時代、社會變遷，富含文化生命力與地方特色，為台灣極具代表性的生活工藝。

游禮海的技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，見證大溪木器漢、和、洋混搭樣式的時代演變，以中西合璧的特色引領大溪木藝發展。作品傳承閩式木作傳統，融合西式雕刻於其中，造型優雅、繁簡合度，既具傳統性、藝術性，又具融合性，是灣細木作工藝美學代表者。

「傳統建築彩繪」項目於101年公告登錄，本次新增認定莊武男，他師承洪寶真，從事傳統建築彩繪逾60年，瞭解彩繪各項工序流程，具彩、繪、畫技能，並熟知傳統彩繪打底、工具製作的傳統知識，其彩繪佈局華麗飽滿、線條柔順流暢、用色典雅豐富、圖案運用靈活，尤以垛頭彩繪見長。

「布袋戲」項目於98年公告登錄，首位保存者為陳錫煌，100年認定黃俊雄，本次新增認定江賜美，她從事布袋戲演出70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，其技藝精湛，是獨特並具代表性的布袋戲女演師。

「客家八音」項目於99年公告登錄，本次是繼苗栗陳家班北管八音團、美濃客家八音團後，新增認定鄭榮興為保存者。鄭榮興是苗栗陳家班北管八音團第五代傳人，自幼隨祖父陳慶松學習八音，嫻熟八音、北管、採茶戲等各項樂器演奏，並具深厚造詣，能夠精湛表現八音技藝及其流派特有風格，熟知並正確體現相關知識、技藝及文化表現形式並具代表性，為北部客家八音最具代表性的重要藝師。