台塑四寶公布2021年財報表現，去年受惠疫後需求攀升、加上油價反彈，四寶獲利表現搶眼，其中台塑、南亞獲利更是寫下歷史新高，累計台塑四寶2021年總計賺進逾2402億元。
台塑(1301) 2021年合併營業額2735億元，年成長47.2%，銷售價、量都增加；累計年度合併稅前利益859億元，年增加255.7%；累計年度合併稅後利益713億元、年成長256.3%，每股稅後盈餘11.21元，首度創下超越一個股本的歷史新高。台塑2021年財報亮眼，主要是因各產品售價上漲，利差擴大。
南亞(1303)2021年度合併營業額4116.6億元、年增加50.6%；稅前利益1034.5億元、年增加281.7%；歸屬母公司稅後利益812.9億元， 每股稅後盈餘為10.25元，包括營收、稅前淨利、稅後淨利皆創下公司的新高紀錄。
台化(1326) 2021年度營業額年成長44.4%，其中量差增加18%、售價差增加82%；累計年度合併稅前利益501.2億元、年成長102.4%；歸屬母公司稅後利益為383.4億元，每股稅後盈餘6.55元。
台塑化(6505)2021年自結合併營業額6200.61億元，年增加49.3%；自結合併稅前利益604.5億元，年成長16.73%；自結合併稅後利益493.28億元，成長5.69倍，每股稅後盈餘5.18元。台塑化表示，2021年之營利對比前一年同期之虧損，主要係2021年原油價格呈現上漲格局，產生購料與存貨利益，以及主要產品對原料價差比年增；反觀去年同期原油價格急跌後緩升，產生購料與存貨損失。
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