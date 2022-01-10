林依晨與小鹿一起入鏡。（周子娛樂提供）

「零負評女神」林依晨攜周子娛樂旗下藝人黃心娣、張洛偍、邱偲琹、陳加恩、牧森，以「動物友好」為主題，與六種不同的動物合影推出全新公益年曆，這也是周子娛樂的第10本年曆，新的一年，盼大眾一同重視人與動物之間自然相處的和諧氣氛，珍惜生命的可貴。林依晨每年都非常期待年曆的拍攝，得知要與動物拍照時不禁興奮大喊：「這是我最喜歡的主題！就是跟動物一起拍！」

林依晨表示，自己非常喜愛動物，迫不及待想和可愛的小鹿「景點」共同入鏡。拍攝前還為了與小鹿培養感情，特地和撫育員一同用奶瓶餵小鹿喝奶，渾身散發母愛的她，也讓小鹿不時把臉湊近，親她的鼻子和臉頰，親密互動讓現場工作人員直呼太可愛，簡直是最幸福的鹿。而動物真實的反應也讓她再度感受到生命的可貴和感動。

她先前公開表示今年會有新戲開拍計畫，1月13日將先推出新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》分享出道20年以來的心境變化與體會，盼透過文字讓大家能重新認識現在的她，日前新書預購秒殺，一舉登上各大通路暢銷書排棒行榜冠軍。

有「最美摔角手」之稱的黃心娣則是在拍攝年曆時被鵝「奶糖」狂啃頭髮，讓她的頭沾滿鵝的口水，不過另一隻小雞卻像布娃娃一樣安靜地待在她的的胸前，兩個極端的動物體驗讓她回想起來覺得既驚恐又好笑。她與夏于喬、吳映潔(鬼鬼)共同主演的電影《女優，摔吧！》預計今年上映。

邱偲琹在現正熱播中的衛視中文台《如果花知道》中飾演搞怪直播主「戴希」，她原以為和自己一起入鏡小羊會是最溫馴的動物，孰不知小羊精力旺盛在攝影棚裡不斷拉著她跑，讓她在拍照時，數度消失在攝影師的鏡頭內。對於新的一年，她希望在忙碌的拍攝工作之餘，能花更多時間認識自己，並期待有更多時間能和家人、朋友團聚。

張洛偍拍攝前本來很擔心雞會不會很好動，結果竟是所有動物中最乖巧好拍攝的動物，工作人員都驚呼他身邊的雞實在是太乖太可愛了！他2021年的戲劇拍攝工作雖然因為疫情延期，不過他利用難得的時間上山露營享受大自然，也去好好享受生活、陪伴家人相處，充實自己的表演「養份」。新的一年開工在即，期待可以挑戰更多面向的角色，帶給觀眾不一樣的形象。

陳加恩則是在拍攝時被迷你豬的排泄物噴到身上，讓她感到想哭又好笑。之前與王琄、庹宗華主演的公視人生劇展《無常日常》日前在公視首播，她表示收到很多鼓勵還有讚美的訊息讓她受寵若驚，希望之後能夠帶來更多不同的作品給大家，新的一年希望有機會嘗試歌曲的創作，錄製屬於自己的音樂作品，透過歌聲與戲劇傳達自己的想法和心情。

因拍攝BL劇情短片《聽不見的距離》受到矚目的牧森則是第二次參與年曆的拍攝，害怕鳥禽類的他挑戰與鸚鵡一同入鏡，雖然在拍攝的過程不斷被鸚鵡狂咬，不過他對成品相當有自信。即將投入新戲拍攝的牧森表示雖然工作忙碌起來很開心，還是希望能抽空外出到山林裡走走，欣賞大自然之美，替自己充電一下。

周子娛樂2022年曆預計將透過義賣方式將所得捐給公益單位，義賣詳情將於周子娛樂官方facebook粉絲團公佈。