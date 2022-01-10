公投吞敗後，國民黨在中二補選與罷昶又失利，日本知名記者矢板明夫點出國民黨最大問題，並以《西遊記》比喻，認為國民黨是少了「唐僧」的角色。

矢板明夫今（10）日在臉書指出，從去年底的四大公投開始，國民黨已經連輸六場，他認為很多人把全部責任推給朱立倫主席，有一定的道理，但他也指出，國民黨輸在理念不清晰，所以選民看不清國民黨的訴求是什麼，除了想打倒民進黨以外，不知道國民黨到底想實現什麼？而一個政黨最主要的生命力來源，就是它的理念，看不到理念的國民黨是一盤散沙，沒有凝聚力。

矢板明夫並以《西遊記》比喻，孫悟空、豬八戒、沙和尚本事都比唐僧大很多，但因為唐僧有理念、有願景，知道自己要去什麼地方、做什麼事情，這些本事大的徒弟們，整天無所事事混日子，當他們聽唐僧說要去西天取經來普渡眾生時，找到了人生的方向，所以決定保護唐僧。

日本產經新聞駐台支局長矢板明夫。(圖為中時資料照）

矢板明夫認為，國民黨自從兩蔣時代的「三民主義、統一中國」這個口號消失以後，一直找不到一個新的強有力的理念和方向，說不清楚自己的兩岸政策和未來的國家藍圖。如今國民黨的兩岸政策是九二共識，但因說不清楚承認以後可以把台灣帶往何處，所以不敢訴求，只能每天拿著放大鏡挑執政黨的毛病。

去年發動的一連串的罷免和公投，矢板明夫直言，都起源於國民黨看民進黨不順眼，民進黨做什麼它都反對，不管好球壞球都揮棒亂打，所以不容易得到多數選民的支持。

此外，矢板明夫也提到，前陣子台南市議會的國民黨議員提出要求行政院更改國名為「台灣共和國」的提案，完全違背了該黨的兩岸政策，竟沒有聽說受到黨紀處分，說明國民黨的理念已經完全沒有主軸了。

矢板明夫更表示，「今天、國民黨所有的政治人物只想把各種各樣的公投、選舉當作自己的提款機，只想藉之提高自己的聲量，各種『藍』在黨內根本沒有共識。所以在重大議題上，找不到一個共同的方向。如果沒有堅持理想、默默苦行的唐僧，西遊記就是一部妖魔鬼怪打打殺殺的鬧劇，就像今天的國民黨。」