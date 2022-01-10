中港高中國中部美術班於清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」。（中港高中提供）

台中市中港高中國中部美術班於清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」，國中生以美食動漫振興小鎮經濟，即日起至2月28日止，邀請民眾到學生愛店吃一波，以味蕾走春，體驗台中海線風情。

「吃透海線動漫展」由第14、15屆美術班自創漫畫主題，由老師陳維真指導，孩子畫出、寫出台中海線美食心中愛店美味。優選36件作品以人形立牌輸出，高度160公分，置放林立清水眷村文化園區小願藝樹館，行銷梧棲觀光漁市、三井OUTLET美食、沙鹿靜宜夜市、清水五權夜市、梧棲建國夜市、海線伴手禮、海線手工麵線、梧棲鹹蛋糕、清水擀麵等。

其中，蔡辰威的動漫作品以國際著名武術明星李小龍發想出「擀麵小龍」，畫出左手持擀麵棍、右手端香味四溢大碗擀麵，並以文字敘述擀麵特色及各店家介紹，極具巧思創意的創作，連店家都邀約「擀麵小龍」到店內展出。

小願藝樹館除「吃透海線動漫展」，還有喚起島嶼居民守護海洋的「鯨見珊海插畫展」，及紀錄海線花季的「花漾—顏貽信攝影個展」，偕同聯合展出。

中港高中校長簡崐鎰指出，民眾可於春節樂遊台中海線，到學生的愛店吃美食，清水眷村觀賞聯展。台中市觀旅局則贊助8000張小願遊明信片，將動漫明信片發送台中港區各國小學生，鼓勵學生郵寄，用小朋友的力量一起來推廣在地觀光。