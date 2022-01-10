國際新冠疫情延燒，近期大量境外移入也間接導致本土案例出現，因應春節到來，宗教祭祀活動也有增加，中央流行疫情指揮中心表示，無論哪個宗教，神職人員講道與主持儀式活動均須配戴口罩，遶境活動須提報防疫計畫，並經地方政府同意才得辦理。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，因應指揮中心維持疫情的二級警戒，宗教活動與宗教祭祀場所人潮聚集，因應春節到來，昨（9日）內政部和地方政府溝通來作出調整，希望大家能夠配合。

陳宗彥說，基於疫情開始嚴峻，口罩部分，除了飲食時可以短暫拿下外，神職人員等必須在活動中全程配戴口罩；餐飲部份，餐會和宴席不可逐桌敬酒、敬茶，也希望能維持適當的社交距離。

會館和香客大樓住宿部分，除了同住家人，原則上以一人一室為限；遶境等活動需要提報完整防疫計畫，經地方政府同意後才可舉辦，希望各宗教團體務必落實。

陳宗彥表示，環境清消與員工內部健康管理務必落實，人流部分會基於指揮中心對疫情的監測與觀察來調整。

另外，恩主公醫院去年給25位民眾施打未經稀釋的BNT疫苗原液，這些民眾是否要打第三劑？

指揮中心發言人莊人祥表示，針對BNT疫苗打了超量的個案，還是會以間隔3個月來施打第三劑，無論如何打了幾劑，疫苗超過一段時間一樣會有抗體消退的情形。