隆大營建（5519）因新案在2021年12月集中入帳達13.60億元，使得2021年全年營收衝達47.40億元，一舉飛越2013年的45.52億元，創下歷史新高紀錄，2022年因有4大案完工，可供銷售入帳，2022年仍具衝勁。

隆大2021年12月營收13.60億元，比2020年12月的5.49億元，年增達147.58％，累計2021年全年營收47.40億元，比2020年全年的34.09億元，年增39.03％。

隆大過去最高營收落在2013年的45.52億元，2021年全年營收47.40億元，直接飛越，創下歷史新高紀錄。

隆大總經理洪茂源10日表示，2021年12月營收跳高，主要來自鳳凰中正、總銷約4億元的隆大鳳凰二期、以及鳳凰天畝一期的3億多元入帳。

洪茂源指出，隆大2022年可供入帳的來源，除了鳳凰天畝一期、鳳凰天畝二期共17億元的透天銷售入帳，還有總銷約9億元的隆大鳳凰三期、以及總銷約24億元的鳳凰冠等。