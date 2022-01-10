淡水第一漁港美景

【旅遊經 洪書瑱報導】淡水港口發展自古就是一個興盛繁榮的小鎮，成就現在觀光旅遊興盛的基礎，而事實上，每年都吸引大量的旅客前往淡水旅遊，事實上不只有夕照之美，從淡水老街到漁人碼頭，沿途風景充滿文藝與閒適風情，或許這就是淡水的迷人之處吧！其中淡水第一漁港位於淡水老街尾端，特色商家眾多，有WBarber剪髮沙龍、Ancre café、朝日夫婦、天使熱愛的生活、Show233自助畫室、及淡水漁業生活文化影像館等特色名店，圍繞漁港堤岸。

WBarber髮廊

淡水特色店家，不僅是賣鐵蛋、阿給、魚丸等，甚至還有獨樹一格的特色店，如：WBarber剪髮沙龍，老闆在台北開髮廊，因為一次的腳踏車之旅騎進了滬尾漁港，被漁港內的山河海美景所吸引而愛上，又因緣際會地看到了淡水漁會招商，因而在此開了這間「剪髮+咖啡+美景」的剪髮沙龍。店外有自助取號繳費機，有貼著「剪髮等待區」的座椅，還有免費暢飲自助咖啡機，讓您可以坐著喝咖啡、賞海景、等理髮！

「朝日夫婦 」室外景觀

朝日夫婦 「冬季草莓」而「朝日夫婦冰店」應該是最為知名，店內以著名的「淡水夕日」、「滬尾之戀」創意冰品最具特色。「淡水夕日」由芒果與火龍果製成，兩種都是台灣的特色食材，不過因為芒果產季的關係只有夏天才供應，而冬季就是應景的「冬季草莓」了，食材雖不同，草莓跟火龍果一樣像極了火紅的熱情陽光，不論哪個季節過來，點碗好吃的日式刨冰佐以觀音山及淡水河的美景，還有朝日夫婦沖繩的回憶，在視覺與味覺雙重享受下，堪稱一場「滬尾之戀」！

「Ancre café」將河畔美景一網打盡

「Ancre café」將河畔美景一網打盡隱身在Wbarber及朝日夫婦二樓的「Ancre café」，店裡的裝潢擺飾到餐點都可以見到船錨的蹤影，因為「ancre」法文意思就是指船錨，在Ancre café中處處可見船錨圖樣，就像是在淡水河邊紮下船錨，給遊客一個心靈的避風港；除了室內的座位區，室外的河景第一排座位區，欄杆外就是淡水河畔的美麗景致，不論是淡水的晨曦、夕陽抑或是夜景這裡都能夠將河畔美景一網打盡，最特別的是店家用「大碗」來盛裝咖啡，再畫一個大大的笑臉，讓您感受一下喝咖啡的豪邁。

具異國風情Show233自助畫室外觀(圖：業者提供)

Show233自助畫室(圖：旅遊經提供)Show233自助畫室作畫，不需要有任何繪畫基礎，也不必帶用具，畫室會提供所需耗材包括顏料、畫布、畫筆、畫架、圍裙，並安排專業老師從旁輔助，不設限畫法，但有任何狀況或疑問都可發問並得到幫助。而即興藝術不分性別、年齡而且老少咸宜，更適合鼓勵三五好友或親子同樂，盡情享受在畫紙上揮灑的樂趣。

「天使熱愛的生活」二樓座位區-滬尾漁港盡收眼底

淡水漁文影像館新北市漁業處表示，淡水第一漁港在水環境改善工程後，不僅改善港區腹地及動線不佳情形，漁民作業空間也獲得改善，是熱門的打卡點，自行車、遊客都可輕易抵達，它是串起淡水老街到漁人碼頭的樞紐，遊客可以從老街步行至漁港停留，不論喝杯咖啡或是品嚐一碗冰品，都有無敵美景可搭配。淡水第一漁港是一處新的遊憩活動空間，希望民眾能夠在做好自我防護，保持社交距離、佩戴好口罩及隨身攜帶酒精消毒，到淡水第一漁港走走，感受漁港特有風情。

圖片：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供