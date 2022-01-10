一牛楽 雙人套餐(圖：業者提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

肉食主義愛好者請注意，尤其特愛日本和牛的美食饕客，新開的燒肉店，邀您直接挑戰最直接的日本A5和牛高食肉量，餐期中不僅集結集結近江牛、飛驒牛、宮崎牛等日本各地銘柄(產地)和牛！店中平均每日可拆解出多種銘柄牛的經典、稀少共36部位，並搭配台灣本地精品肉舖品牌「肉RÒU BY T-HAM」的頂級火腿、紐西蘭鹿肉、帶骨戰斧牛排等食材，透過最傳統炭火燒肉手法，提供全台雙人和牛燒肉套餐罕見的二次盛合，套餐涵蓋日本A5和牛八款部位與澳洲和牛牛舌，超值肉量拼盤饗宴，每位饕客平均食肉量達340～350公克的肉量，即日起試營運，1/15起全新開幕。

比一般標榜「一頭牛」販售的燒肉店更跨張，「一牛楽」藉由不同肉品進口商的專業、集團資源等支援，每日可以供應來自日本滋賀縣、岩手縣、岐阜縣、宮崎縣、北海道等各地日本和牛，饕客不僅可以在同一天品嚐到多款知名的近江牛、飛驒牛、宮崎牛等銘柄牛，和牛品質更是全數A5等級、脂肪交雜基準（B.M.S.）達到最高的8～12階段，也就是說每一塊肉質都是油花分布細緻均勻的頂級和牛，最能感受到日本和牛的美味重擊。

來自橘焱餐飲集團所拓展出的精品燒肉品牌「一牛楽」，可以做到將和牛的前身、腹部、背脊、後身的4大部位，依據肉質紋理筋膜再拆解出約36個細緻部位，菜單涵蓋有內裙肉、扇子肉、肋眼芯、紐約客芯、夏多布里昂等，其中頂級的肩小排部位，透過橘焱餐飲集團行政主廚許嘉璋精湛的修清分切技術，以單點方式呈現「肩小排四部位拼盤」，如將位在下肩胛靠近2～6節肋骨的肉質部位，再精分出形狀有如坐墊般方形，風味濃厚且油花分布最為細緻軟嫩的上等肩肉（2～4肋骨小排），以及有著赤身與油脂平衡特色的上等牛五花（第5～6肋骨小排）等共4個稀少部位；其他如台灣無法進口的內臟部位，則選用澳洲和牛的牛舌、橫隔膜供應！

三款鹽＋三款醬料(圖：業者提供)

首推一次可品嚐八部位與澳洲和牛牛舌的雙人套餐為主打，以和牛燒肉為主角搭配精緻料理呈現，套餐共包含前菜、沙拉、澳洲和牛牛舌、小菜、日本和牛二次盛合、食事、湯品、甜點共15品料理。為了搭配不同部位的和牛，以及顧及個人喜好，席間提供高達8種不同的調味沾醬，包含整罐供應的西都青柚子胡椒、有田和牛烤肉醬、山葵黃味噌、梅漬醬、鹽之花、煙燻片鹽、鹽昆布與海苔芥末等。

前菜──炙燒生牛肉

生火腿柚子油醋沙拉

澳洲和牛牛舌

澳洲和牛牛舌

「前菜──炙燒生牛肉」以炙燒新鮮和牛牛肉搭配韓式辣醬、柚子胡椒共2種風味，「沙拉──火腿柚子油醋沙拉」則加入了台灣精緻肉品品牌「肉RÒU BY T-HAM」的超大片帶皮火腿，接著「肉品──澳洲和牛花」以日式簑衣切手法，展現超肥厚牛舌的爆表爽度，開啟和牛饗宴的美好序曲。

和牛盛合一

和牛盛合二

小菜 韓式辣泡菜、紫蘇釀大根、柚香蓮藕(圖：業者提供)

紐約客蕊

腰脊心

蕊蕊肉

再來就是肉食主義重頭戲──和牛重擊，分為兩次提供的二次盛合之間，搭配自家製的「小菜」，如：韓式辣泡菜、紫蘇釀大根、柚香蓮藕，挑戰業界高等級燒肉雙人套餐最高的680至700公克食肉量，平均每人可享有高達340-350公克的肉量，每一回上桌的4大部位和牛拼盤，分兩次上桌，肉品部份，由師傅透過當天和牛品質為判斷，將台灣人印象中高油花的紐約客、肋眼等部位，以及重肉感的腰脊心、芯芯肉等赤身部位交錯上桌，饕客可均衡感受到重油花與低油脂部位的風味口感差異。

蒜味蔥拌飯

蒜味蔥拌飯與燒肉一起食用，有另一種滋味

湯品 柚香牛尾湯(圖：業者提供)

西都青柚子胡椒(圖：業者提供)

日式黑芝麻與冬季草莓冰淇淋最中餅

套餐再涵括「食事」──可選擇「蒜味蔥拌飯」或「月見蔥拌飯」；湯品為「柚香牛尾湯」，主廚陳威翰以牛骨、蘋果、洋蔥、白蘿蔔等食材熬煮的大骨湯頭，建議搭配一旁附上的日本高品質西都市有機柚子胡椒賦味，風味加乘，最後以口感濃郁綿滑的冰涼「甜點」──日式黑芝麻與冬季草莓冰淇淋最中餅做為結尾。

另外，亦提供了一般燒肉店罕見的單點肉品，如：鹿肉嫩肩沙朗、戰斧牛排等！

鹿肉嫩肩沙朗

※.餐廳資訊：

一牛楽 日本和牛燒肉專賣座位：20席電話：(02)8501-5550地址：台北市中山區樂群三路303號1樓（春大直）營業時間：午餐12:00-15:00、晚餐17:30-22:00

攝影：洪書瑱，以及圖：業者提供