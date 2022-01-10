苗栗縣政府10日召開苗栗縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情應變中心整備會議，縣長徐耀昌宣布，多項苗栗縣春節防疫專案，包括民眾拍照、唱歌不要拿下口罩，加強清消觀光、公共場所外，也提供進駐企業施打疫苗服務，以增進全體健康防護力。

徐耀昌裁示，縣府列有疫苗地圖，第3劑新冠疫苗間隔縮短至3個月，針對疫苗接種也有相關獎勵措施，鼓勵民眾務必依照個人時間記得接種，同時也提供企業揪團打疫苗服務，責成衛生局等相關單位主動出擊，關心勞工狀況，30人以上可由醫療院所進駐接種，讓企業更容易管控勞工健康狀況，也讓勞工接種疫苗更方便。

徐耀昌強調，全面提升縣內醫療量能，目前專責病房首階段備妥86床。衛生局補充，當收治量能達60％將在3日內徵用到145床，分階段方式因應整備，並整合縣內10家醫院持續提供篩檢服務，視疫情隨時啟動社區篩檢站，而本縣住宿式長照機構及醫院禁止探視，例外情形經機構、醫院同意可探視者，應出具訪視前3天內採得自費篩檢陰性證明，11日開始至24日止。

此外，宴席不得逐桌敬酒敬茶，也加強外籍移工防疫措施及查核，要求工作、生活區域應分艙、分流、分時使用；不同雇主的移工不得混住同一層；每日進行移工健康監測及記錄，一有症狀立即就醫，並列管移工疫苗施打情形。

徐耀昌說，除符合防疫規定的飲食可脫下口罩外，鄉親務必將口罩戴好戴滿，苗栗縣佩戴口罩規範跟目前中央規定一致，但若拍照、唱歌，也不要拿下口罩，未來也會視疫情滾動檢討。

針對防疫旅館第一線工作人員及防疫計程車司機，即日起更要求每周至醫院進行篩檢，環保防疫大隊也自即日起每周在縣級風景區、市場夜市、各旅遊服務中心、交通場站、公廁等進行大規模消毒。

苗栗衛生局指出，苗栗縣新冠疫苗覆蓋率為75.1％，第2劑為64.7％，110年度校園教職員已完成第二劑接種達97.2％，國高中生接種BNT第2劑疫苗至1月14日可完成接種92.3％；移工部分第1劑約95％、第二劑約60％。

縣府持續鼓勵民眾接種疫苗，自元旦起設籍苗栗65歲以上長者施打疫苗即送百元禮劵，更爭取中央經費加碼1月5日至31日18歲以上民眾接種獲得200元禮券，即日起第3劑疫苗間隔縮短至3個月，民眾務必依照個人時間記得去接種來增加社區防護力，以提升疫苗覆蓋率打造無疫家園。

最後，因應中央頒布相關罰則，居家檢疫期間違反防疫規定者，縣府必定重罰，例如居家檢疫者擅離指定地點，罰鍰10萬元起跳，如果擅離時間超過36小時，就罰100萬元