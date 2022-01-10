新零售全方位解決方案服務商騰雲（6870）公告12月營收達3300萬元，2021年全年營收較2020年增23.9％，達3.71億元，年度營收再度創下歷史新高，展望2022年營運，由於疫情推升商業場域數位轉型需求，訂單能見度仍高，對於業績展望抱持樂觀。

騰雲表示，分析上月營運績效，主要是受惠於多間海內外大型商業場域如期順利驗收落成與穩定的持續性收入持續增長貢獻營收，推升全年度營收達3.71億，創歷年新高。其中因得益於多項海外指標型商業設施，如三井上海蓮花路LaLa station、永旺印尼等，全館採用騰雲客、商、金流解決方案，騰雲2021全年度海外營收較去年成長超過40%，海外業務布局成熟，進入高速成長期。

在新產品與解決方案開發方面，騰雲亦在2021年12月加入了「新北幣」的策略聯盟。「新北幣」是新北市政府為增進市政發展與永續減碳目標所推出，騰雲本次以成熟的雲平台技術整合了區塊鏈點數生態系，協助新北市一同打造一個具有流通性、整合多元支付平台特性的新北幣生態圈。

騰雲表示，初期規畫將先應用於新北公有場館與超過3千家實體特約商家，未來更將擴及全國其他商店，展現騰雲在下一階段協助多元場域業者進行數位轉型的解決方案技術實力。

展望2022營運前景，IT調研機構Gartner指出，全球2022年在IT的支出將成長達4.5兆美元。反映了在疫情催化下，透過數位轉型建立並維繫客戶關係進而產生營收成為當前企業重要的剛性需求。商場業者在此浪潮下也積極進行相關客、商、金流的解決方案建置與布局。

騰雲指出，以公司目前的訂單狀況來說，無論是大型商場、百貨、購物中心、量販、品牌商、超市等不同類型的場域皆有合作項目，訂單能見度與多樣性達近年最佳，搭配既有與不斷新增的持續性收入，對於2022年業績成長表現深具信心，可望持續再創新高。