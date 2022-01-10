台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）公布營收，2021年12月單月合併營收、第四季合併營收、全年營收齊步創下歷史新高紀錄。展望2022年，今年業績目標將續拚雙位數成長。

和潤企業自結去年12月合併營收17.45億元，年增25.88%，去年第四季合併營收50.91億元，年增28.71%，全年合併營收179.57億元，年增22.45%，單月、單季、全年營收均來到歷史新高。以地區別來看，台灣營收成長25%，大陸營收成長12.26%，營收貢獻度則分別以利息收入、營業租賃收入、融資租賃收入為最高。

和潤去年營運成績亮眼，除受惠於兩岸車市、景氣成長外，另一主要原因為數位轉型成功，業務不受疫情影響。此外，在機車分期付款、大型商用貨車/客車分期付款業務經營有成，業績分別達年成長90%、120%。

展望今年，和潤企業表示，雖有通膨升息隱憂、車用晶片缺貨等因素，但在汰舊換新政策延長、台商回流投資、綠能商機等利多因素下，消費金融、企業金融動能穩中向好，今年業績目標將續拚雙位數成長。

和潤董事長劉源森表示，和潤企業在經營績效亮眼的同時，未來要站得穩、跑得快，亦需ESG落實執行，在去年12月董事會特別通過「1年1%稅後淨利」提撥政策，投入預算較以往多出3倍以上，作為永續發展推動引擎。