國際貨幣基金(IMF)周一提出警告，稱新興經濟體須為美國的升息預做準備，認為美聯準會(Fed)較快的升息，可能會擾亂金融市場，引發資本外流和貨幣貶值。

IMF預計，美國將會持續強勁成長，通膨可能在今年稍晚減弱。IMF將在1月25日公布全球經濟預測。

該全球性銀行說，美國貨幣政策的逐步、精心規畫的收緊，將不會對新興市場產生什麼影響，外國需求將抵銷融資成本上漲的影響。

但是美國工資廣泛的上漲，或持續性的供應瓶頸，可能導致比預期更大幅度地推高物價，助長通膨預期，進而觸發美聯準會加速升息。

IMF指出，新興經濟體應該為潛在的經濟動蕩做好準備。美聯準會升息速度快於預期，加之新冠傳染病的再度爆發，將帶來風險。

聖路易聯準會主席James Bullard曾指出，聯準會可能最早在3月加息，比此前預期的提前了數個月。目前聯準會「處於有利地位」，可以根據需要採取更激進的措施，來對抗通脹。

IMF一名高級官員說，聯準會加快升息可能會擾亂金融市場，並收緊全球金融環境。這些發展可能伴隨著美國需求和貿易的放緩，並導致新興市場的資本外流和貨幣貶值。

IMF聲稱，新興市場的公共和私人債務較高、外匯風險較大、經常帳的結餘較低，已經可以看見其對美元的匯率變動更大了。

IMF表示，通膨壓力加大的新興市場應迅速採取行動，讓本國貨幣貶值，提高基準利率。該機構敦促各國央行明確和一貫地公布收緊政策的計畫，並表示，以外幣計價的債務水準較高的國家，應尋求對沖風險。

而新興市場的政府可以透過逐漸增加稅收、實施養老金和補貼的改革，或者其它措施，來增加財政資源。