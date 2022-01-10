中鋼(2002)自結2021年12月合併營收為409.98億元，比去年11月歷史高點452.82億元下滑9.45%，去年第四季營收仍續攀高至129.48億元，季增約3.1%，2021年營收也創下建廠50年來最高，達4683.28億元，年增48.78%。

去年第四季初，中鋼鋼價仍小漲加上出貨穩定，單季營收再創新高。但因去年12月內銷鋼價轉跌，營收下滑，預計去年整體第四季獲利比上季下滑，全年營收及獲利仍將創下歷史新高紀錄。

中鋼先前公布自結2021年11月合併稅前獲利78.68億元，比去年10月減少9%，為連2月下滑；2021年1~11月自結合併稅前獲利784.51億元，創歷年同期新高，年增率高達35681%，每股合併稅前盈餘約4.97元。

中鋼公司去年11月合併營收再創下452.82億元新高，月增約5%；營業利益月增3%至80.93億元，但因業外收益減少；單月自結稅前獲利78.68億元，比去年10月的86.49億元減少約9%，單月每股合併稅前盈餘約0.5元。

中鋼去年受惠鋼市熱絡，鋼價上揚，自結2021年1~11月合併稅前淨利784.51億元，年增約357倍，每股合併稅前盈餘約4.97元。