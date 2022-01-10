關韶文和丹妮婊姐應景合唱賀年歌。（索尼音樂提供）

關韶文和丹妮婊姐應景合唱賀年歌。（索尼音樂提供）

關韶文不僅是當紅YouTuber，更身兼歌手、作家，農曆新年將至，他攜手丹妮婊姐推出全新賀年單曲〈幹嘛恭喜〉，MV還邀請焦凡凡等好友助陣演出。該曲一反過年闔家歡樂氣氛，鼓勵大家勇敢向新年期間過度關心的長輩喊話：「不要再問很難回答的問題，包紅包壓力好大啊！」關韶文表示，過去每逢新春，總被朋友追問一些娛樂圈八卦和其他不想回答的問題，今年若再面對同樣情形，就可以用〈幹嘛恭喜〉來阻擋長輩和朋友們的各式攻擊。

關韶文這陣子忙著為新書《不要羨慕別人花開得早，要努力讓自己花開得好！》宣傳，如今再推出新歌，行程相當緊湊；談到和丹妮婊姐合作機緣，某次2人一起工作前，當時剛發單曲的關韶文開玩笑問丹妮婊姐要不要一起合唱？她愣了3秒說：「我只想要填詞，我的夢想是當『小林夕』！」於是關韶文開始不斷說服，終於催生出這首有別於以往大家熟悉的賀年歌曲，丹妮婊姐不但斜槓成為作詞人，還先唸了RAP再開口唱歌，最後更一起合拍MV，合作火花十足。

〈幹嘛恭喜〉MV充分展現過年氛圍，請來關韶文的藝人好友焦凡凡，以及YouTuber好友丘曄、賴珮如、陳彥婷一家人和Ivy等前往陽明山的民宿圍爐，為大家找回近年逐漸淡去的年味，希望這首歌能成為每逢過年大家必點的歌、傳唱30年，如同西洋流行天后瑪麗亞凱莉的耶誕歌曲，關韶文笑說：「第一個目標是讓全台的大賣場，都播我們的歌！」他也提早向大家拜年：「祝福大家新年快樂，過年期間無論親戚、長輩再怎麼惹人煩，都要好好地做自己。」丹妮婊姐則祝福全台社畜：「祝太歲愛你們每一個人，每年都順。」