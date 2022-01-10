醫嗆指揮中心不敢禁內用 陳時中動怒回7字

桃機群聚擴大，這波本土疫情累積共31人確診，中央流行疫情指揮中心因此宣布，全國二級警戒延長至1月24日，但防疫政策全面緊縮，民眾關心，有關餐廳內用是否又要緊縮禁止內用，甚至有醫師嗆指揮中心不敢禁內用，只會拿小眾項目開刀，對此陳時中回覆「還不到那個等級」，更動怒指出講這樣的評論非常不負責，認為評論的人要能分辨孰輕孰重。

由於本土疫情變緊張，包含口罩政策加嚴，即日起運動、拍照、唱歌都要戴口罩、不開放試吃、宴席不得逐桌敬酒。讓餐廳業者緊張，憂心是否又會禁止內用？陳時中回應，「台灣還不到那個等級」，目前的個案都屬於可追蹤，只是案例數感覺很多，但跟國際比較還是很少。

不過陳時中也強調，除非社會安定度產生影響，認為不必要在緊縮，但當然不排除，越嚴重就要有越嚴格的措施。

台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇昨天在臉書上表示，室內用餐的傳播風險，遠大於運動、唱歌、拍照等行為，認為指揮中心現在擋不住境外個案，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀。陳時中回應，講這種評論很不負責任，評論要有一定的道理，吃飯是大家必要的行為，根據社區疫情情況，緩急輕重是指揮中心評斷的重點，唱歌是屬於娛樂，而且戴著口罩還可以唱，但帶著口罩就沒辦法吃了，孰輕孰重評論的人自己要能分辨。

此外，有婚紗業者反應，不清楚在戶外婚紗等是否可以卸除口罩。陳時中表示，拍婚紗可以不用配戴口罩，「他們親密接觸時間比我們長很多，是沒有意義的規定」，所以新人拍婚紗可以不用配戴口罩，「要親吻的時候當然也不用，這是common sense」。