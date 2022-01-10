華裔廚師馬耀潘（Yao Pan Ma，音譯）2021年4月在紐約街頭拾荒時遭不認識的非裔男子攻擊、踹頭，昏迷8個月後不幸病逝。

一名移民美國的61歲大陸廚師馬耀潘（Yao Pan Ma，音譯），2021年4月在紐約街頭拾荒時突然遭不認識的非裔男子攻擊、踹頭，馬耀潘昏迷8個月後，12月31日不幸病情惡化病逝。

美聯社報導，紐約市警方8日宣布，馬耀潘昏迷8個月後，2021年4月12月31日不幸因傷勢嚴重病逝。

4月，馬耀潘在曼哈頓東哈林地區（East Harlem）街頭撿拾罐子時，突然遭49歲非裔男子鮑威爾（Jarrod Powell）無端攻擊，檢方指出，鮑威爾從後頭攻擊馬耀潘，將他推倒在地後不斷踢他的頭，然後逃離現場，監視器畫面也顯示，攻擊者踩住馬耀潘的頭。

華裔廚師馬耀潘（Yao Pan Ma，音譯）2021年4月在紐約街頭突然遭不認識的非裔男子攻擊、踹頭。

代表受害者家屬發言的紐約社區運動人士陳家齡（Karlin Chan）表示，馬耀潘受傷後就陷入昏迷，8個月來從沒清醒過，病情每況愈下，而且換過多間照護設施。

Sad to announce Mr Yao Pan Ma succumbed to his injuries on Dec 31, 10:30pm.

He never regained consciousness since he was viciously attacked on April 23, 2021.

Fellow advocates and I will be calling for the Manhattan DA office to upgrade charges on Powell to murder. pic.twitter.com/eneGrPOWXq — Karlin Chan 陳家齡 (@Karlin_C) January 8, 2022

鮑威爾偵訊時聲稱馬耀潘前一日對他搶劫，所以他才動手，不過陳家齡強調兩人素昧平生。

鮑威爾在這起案件中被控謀殺未遂、重傷害、仇恨犯罪等指控，整起案件仍在調查當中。

陳家齡呼籲檢察官將這起案件升級成謀殺罪，「我們捍衛公平正義，我希望（指鮑威爾）永遠不能像自由人般走上街頭，他必須為自己所做的付出代價。」他說馬耀潘的妻子因為丈夫徹底「垮了」。

馬耀潘夫婦。

馬耀潘原本是港式點心師傅，夫妻倆於2018年10月從中國大陸移民美國，馬耀潘在一間中式餐廳的廚房工作，製作糕點及其他任務。不過隨後新冠疫情襲美，餐廳因為封城關閉，馬耀潘也失業，雪上加霜的是，由於他工作時間不夠長，因此不能申請失業給付。

擔任居家照服員的妻子也在疫情間失業，夫妻倆因此上街撿拾可回收的瓶瓶罐罐，貼補家用。

陳家齡說：「他們都是新移民，他們真的沒有任何積蓄。」

馬耀潘夫婦移民美國後運氣似乎不太好，2019年12月，他們在中國城的公寓失火燒毀，導致他們必須搬到親戚家，之後又遇上疫情及種族攻擊。

夫婦倆一共育有1子1女，兩人都還在大陸。