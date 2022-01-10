永豐銀行擴大綠色金融服務觸角，統籌主辦台灣東部首宗綠能聯貸－星耀能源旗下生豐電力5年期、新台幣32億聯貸案，2022年1月7日簽訂授信合約。永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐擔任額度管理銀行並邀集台灣銀行及第一銀行共同參與，資金用於建置花蓮縣75 MW（百萬瓦）太陽能光電廠，預計2022年底完工，可望加倍當地太陽光電裝置容量。

永豐銀行表示，旗下推動綠色金融不遺餘力，逐步推動屋頂型、地面型及水面型電廠以活化縣市土地運用，迄今合作電廠總裝置容量逾1.9 GW（Gigawatt；百萬瓩），約達1座核能發電廠；2019年起積極啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案，包括2021年上半年主辦向陽集團與下半年分別攜手大亞、雲豹集團及中租集團的漁電共生及地面型等聯貸案。

永豐銀行表示，星耀能源是由友達及國內壽險公司共同合資成立，為專營電業級太陽能電廠的領導廠商，電廠實績廣布地方建設及大型企業集團等各式專案。永豐銀行將持續攜手企業及縣市政府活化土地運用，打造再生能源並邁向永續經營，以行動力挺綠能政策。

除長期深耕各類型綠能專案融資外，永豐銀行同步延伸觸角至多元金融服務，包括推出台灣首筆結合民間綠電交易的融資服務，協助企業接軌RE 100（百分之百再生能源）；同時攜手售電業者打造綠電交易平台，以及發行全台首檔綠色及社會責任債券募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫。

永豐銀行指出，自2016年起已連續6年獲經濟部能源局頒發光鐸獎，為金融業唯一，亦獲得金管會頒發「新創重點產業放款績優銀行」再生能源產業特別獎及《遠見》雜誌「2021 CSR企業社會責任獎－環境友善組楷模獎」、連續三年獲《卓越》雜誌頒發「最佳綠色金融創新獎」等多項殊榮；未來將持續配合政策建構綠能聚落，整合並發展節能、儲能等多元產業，加速推動綠能產業發展，讓再生能源邁向淨零碳新經濟世代。