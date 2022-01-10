農曆新年即將到來，全家與全台最大財神廟「武德宮」跨界聯名，結合黑虎將軍肖像，推出吉祥開運鮮食，有招財運的「五滷財神大雞腿油飯」、經典功夫年菜「步步高升佛跳牆」，還有外皮繪有虎紋圖樣的「開運黑糖脆皮泡芙」，讓開運鮮食吃出好運。

全家便利商店與「武德宮」跨界聯名，結合Q萌黑虎將軍肖像，推出開運鮮食系列。主餐部分首推「五滷財神大雞腿油飯」，品名以年節迎財神的習俗為諧音，油飯是以傳統木桶炊飯工法蒸煮，製成古早味油飯，擺上整支香滷雞腿，份量更滿足，售價125元，限量10萬份。

全家「五滷財神大雞腿油飯」擺上整支香滷雞腿。（全家提供）

而年菜桌上常見的功夫菜──佛跳牆，全家推出「步步高升佛跳牆」，加入豬腳、干貝、排骨酥、芋頭、雞腿排丁等食材燉煮，售價159元，春節期間限定商品，限量3萬份。

全家充滿虎年吉祥好意頭的「開運黑糖脆皮泡芙」，泡芙外皮有老虎紋飾，內餡包入濃郁的卡士達奶餡、香甜黑糖醬。開運鮮食吃好運，還可兌換購物金，搭配集章趣活動，從1月12日起至2月8日止，會員購買指定鮮食商品任兩件即可集1章，滿5章可免費兌換10元購物金；滿15章可免費兌換88元購物金，限量3000組。