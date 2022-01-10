【愛傳媒Jack Dai專欄】不知道是不是因為寒流的關係，最近一些朋友的感情也陷入急凍，聆聽訴苦、溫馨軟語和理性分析是我的安慰。

加班中忽然想起自己的安慰，關於理性分析的部分，其中有經濟學的供需與邊際效益，偶爾也添點社會學，說著說著總覺得有些冷酷，正如社會學家伊娃・伊洛斯所言： 「現代人在擇偶過程中不只過度理性，還『過度使用理性方法』去擇偶。」

這表現在六點上：

1. 理智化

把尋覓對象的過程轉化成一種說得清、道得明、條件有共識、可匹配，還可以自我反省的過程。ex. 對象的身高、體重、收入、性格、偏好、生育目標、毛髮多寡...等等等等。

2. 邂逅對象理性化管理

隨著網路科技的發展，透過技術「管理與對象的互動」。ex. LINE最愛、FB摯友、電話關係人、Email優先等等。

3. 視覺化

可透過網路評估目標對象的照片與影片，欣賞與比較。ex. 社群和即時通訊軟體上的照片、影片等等。

4. 計量

網路平台結合心理學和市場經濟，發展出評量與篩選的程式，進而不自覺讓尋覓對象的過程成為可計算、可程式化的過程。ex. 臉書、IG與交友軟體上的出現頻率、出現排序與速配百分比等等。

5. 競爭

過去，擇偶的評比與排序相對含糊、曖昧不明，網路時代加大擇偶的對象數、條件與匹配頻率，直接強化競爭。ex. 加好友、分類、多平台註冊等等。

6. 效用最大化

基於上述，我們對異性的評價數量越來越大、條件越來越豐富、品味越來越深化、標準越來越明確、想像也越來越完美，就像消費市場中不斷升級的產品品味。ex. 隨著社會歷練增加，開始渴望更富有的伴侶、外貌更好看的對象等等。

上面六種「過度使用理性」的常態已是文化共識，也可以說是我們絕大多數人下意識的評估邏輯，但回到真實生活，我們自己（或常聽見的故事）的結局卻往往不如當初預想，甚至天差地遠。

如果結局未必能理性，影響結局的更多是感性，那換言之，理性反而成為愛情（或婚姻）的阻礙。

想到這，即使知道這是理性的現實，還是莫名覺得悲哀。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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