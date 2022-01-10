A-Lin日前拍攝新歌〈ROMADIW〉MV。 （索尼音樂提供）

A-Lin日前拍攝新歌〈ROMADIW〉MV。 （索尼音樂提供）

A-Lin日前到苗栗通霄的南窩綠丘拍攝新歌〈ROMADIW〉MV，共動用8位猛男舞者和100位族人一起拍攝，完美打造出阿美族豐年祭熱鬧又感動的場景，A-Lin說：「這首歌就是想寫給在疫情期間無法參加豐年祭的朋友們，希望透過音樂把大家連結在一起。」為了讓A-Lin大展唱功，團隊將演唱會規格的硬體器材搬上山坡，原先穿著高跟鞋的A-Lin，發現高跟鞋不好爬坡也不好在山坡上舞動，於是開拍不久便脫掉高跟鞋束縛，直接赤腳走在陡峭的山波上，一連演唱4小時，比開一場小巨蛋演唱會還久。

MV中，A-Lin穿上一身藍色擺尾印花禮服，在山林中展現女王氣勢，A-Lin服裝上的美麗印花與山林場景相互輝印；提及MV拍攝，導演原本計畫在平地拍攝，不過場墈後發現，最適合的拍攝角度並非平地，而是一個坡度蠻陡的山坡，原本擔心A-Lin對在連走路都有點吃力的坡度會有疑慮，但她為求拍攝效果完美，馬上答應導演的安排，幽默表示：「跳舞的部分就讓男舞者多費力了，我負責美麗和唱歌。」

為了在冬天搶光拍攝，導演讓A-Lin在山坡上來來回回邊走邊唱，加上舞蹈動作，連續開工4小時，對於體力是一大考驗，工作人員在山坡上上下下累到人仰馬翻，只有A-Lin體力豐沛，載歌載舞4小時依然活力四射，好奇她怎麼如此耐操？-Lin說：「因為有100位族人的熱情陪伴，我一點都不覺得累！」但高強度的拍攝工作，還是讓A-Lin在導演喊收工那一刻，忍不住冒出一句話「今天有累到」，打趣表示：「今天應該有減了不少體重。」