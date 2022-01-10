陳美鳳開心收下創世基金會製作的愛心集手冊。（民視提供）

陳美鳳開心收下創世基金會製作的愛心集手冊。（民視提供）

藝人陳美鳳10日為創世基金會拍攝「守護植物人的家」公益廣告，創世基金會為感謝陳美鳳每一年的支持，特別送上感謝狀以及「愛心集」，為她紀錄這些年為創世基金會做的每一件善事，讓擔任愛心大使的陳美鳳直呼「太感動了」，表示拿到這一本冊子讓她不斷起雞皮疙瘩，好多美好的回憶都湧現，也謝謝創世基金會讓她有機會在歲末年終可以帶著團隊號召民眾一起投入公益。

被問到今年農曆新年怎麼過，陳美鳳說每年的過年行程都排滿滿，一定是家人跟朋友聚會，被問到紅包預備發多少，她笑說一定是超過6位數字，小小心意但大大的祝福。

陳美鳳表示，2021年算是豐收的一年，拍了民視八點檔《黃金歲月》、主持《美鳳有約》還有代言廣告以及公益行程，她透露最開心就是上次的二手衣物義賣，在大家共襄盛舉下共募得60萬金額，打破以往記錄，她說全台灣很多單位都需要被幫助，像有幼齡的小天使，未來台灣的主人翁，還有為台灣打拼一輩子的中老齡植物人，希望大家可以有餘力幫助需要的人，讓溫暖傳遞到每一個角落。

創世基金會公關暨社資部吳昭芬主任表示陳美鳳從民國94年就跟他們結緣，齊心號召民眾幫助植物人，她也特別把陳美鳳擔任愛心大使的紀錄以及報章雜誌的報導集結成冊，要讓陳美鳳留念，她感動地說陳美鳳不只是人美心善，號召民眾做愛心外也很多企業也加入行列，像這一次陳美鳳也號召她代言的「君綺醫美」，一起捐善款及物資，讓院方相當感動。