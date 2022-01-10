台塑四寶公布去年第四季財報，四家公司呈現兩樣情，台塑、南亞表現亮眼，每股分別賺2.65元、2.2元，台化、台塑化則僅賺0.6元、0.79元。
台塑(1301)2021年第四季合併營業額744億元、季增加11.2%，創單季歷史新高，銷售價、量都增加；單季本業利益161億元，創單季歷史次高，季增加26.3%；合併稅前利益208億元，季衰退7.6％；合併稅後利益168億元，季減少12.6％，歸屬母公司每股稅後盈餘為2.65元。台塑表示，2021年第四季受大陸能源政策影響，煤炭及電石價格上漲，同業減產，加上太陽能封裝膜市場供不應求，帶動台塑PVC、液鹼及EVA價格比去年第三季上漲，幅度介於16~40％。
南亞(1303)2021年第四季合併營業額1080.4億元、季減少1.7%，主要是電子材料產品因原料價格下跌，反應成本調降售價，導致營收略減，其他產品營收穩定持平；第四季歸屬母公司稅後利益為174.6億元，每股稅後盈餘2.2元。南亞指出，去年第四季電子材料產品對獲利貢獻最大，利益額與去年第三季相當。化工產品方面，BPA、可塑劑等產品因同業定檢完成、供給增加，市場供需缺口緩解，使前兩季高漲的產品價格於本季回跌，獲利相對減少。聚酯與塑膠產品營運穩定，獲利與去年第三季持平。
台化(1326)2021年第四季營業額季成長3.9%，其中量差增加83%、售價差增加17%；單季合併稅前利益51.8億元，與2021年第3季比較減少65.1億元；單季歸屬母公司稅後利益為35.4億元，每股稅後盈餘0.6元。台化表示，去年第四季受到受油價及煤價上漲影響，生產成本增加，且同業產能開出，供應寬鬆，大陸能耗雙控影響下游開動降低，客戶觀望下單保守，影響售價漲幅不及原料或弱勢下跌，加工價差縮窄，影響單季利益減少。
台塑化(6505)2021年第四季合併營業額1807.84億元、季增加10.2%；單季合併稅前利益92.93億元、季減少31.2億元；其中歸屬母公司的稅後利益75.69億元、每股稅後盈餘0.79元。台塑化煉油廠2021年第四季原油平均煉製量42.23萬桶/日，季減少2.47萬桶/日；產品銷售量4391.7萬桶，季減少115.6萬桶。售價部分，2021年第四季產品平均售價季增加9.1美元/桶，主要係杜拜原油價格上漲，以及產品價差比去年第三季增加所致。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。