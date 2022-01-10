科技產業園區超前部屬新年轉職潮，兩場徵才活動共逾600個職缺。（經濟部加工出口區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

因應新年轉職潮，台中港科技產業園區提前部署網羅人才，與台中市沙鹿就業服務站合作將於12日舉辦聯合徵才，廠商計有車王電子等8家，薪資更上看5萬5000元。

首場徵才活動由台中港科技產業園區主辦，與台中市沙鹿就業服務站合作於12日上午10時至12時30分在該分處3樓訓練教室辦理，本次參與聯合徵才廠商計有車王電子、昇陽半導體、今國光學、三千金屬、成偉食品、新萊應材、積水塑膠及環錤塑膠等8家，應徵項目包括製程工程師、自動化設備工程師、產品機構工程師、加工車床技術師、CNC車銑床工程師、焊接工程師、品保助理工程師、生產線儲備幹部、倉管人員、技術員等。

各家公司制度完善、福利優厚、薪資更上看5萬5000元，現場前50位求職者將致贈精美紀念品，近300個職缺，將提供求職者多樣的選擇。

經濟部加工出口區管理處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

另配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，請參加徵才活動民眾，配合辦理單位量測體溫及防疫措施，所有入場人員一律佩戴口罩，敬請求職民眾務必配合。

經濟部加工出口區管理處表示，台中港、前鎮科技產業園區接力辦理2場次徵才，多家知名大廠共提供近600個工作機會，徵才日期分別為12日及13日，想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面的絕佳機會。