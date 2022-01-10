建案熱銷，京城建設去年12月營收衝高到11.59億元，累計2021年全年達66.57億元，是高雄上市櫃建商的銷售王，但因在連續2年創新高之後，2020年的歷史新高營收86.67億元，基期偏高，因此，2021年全年營收最多只有居於歷史次高地位。

京城建設10日公佈2021年12月營收11.59億元，年增60.12％，累計2021年全年達66.57億元，年減23.20％。

京城建設從2019年開始，連續2年創下營收新高，2019年全年營收約59.90億元，2020年全年營收約86.67億元，2021年全年營收66.57億元，屬於歷史次高紀錄。

京城建設董事會10日並決議，以總價6.09億元買進高雄市左營區至聖路、光興街口的641.90坪土地，該地位於龍華國小生活圈，使用分區部份為「住四」、部份為「住三」，換算每坪購買價格約95萬元。

京城表示，土地目前尚無立即開發的規劃。