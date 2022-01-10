本土新增6例足跡曝光 逛中壢SOGO、家樂福、全聯 15:242022/01/10 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市府公布足跡。(市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心10日宣布新增6例本土案例，6人全都是桃園人，桃園市指出，6人年齡從不足10歲至40多歲，累計全市確診1083人、目前居家隔離人數631人，市府也公布足跡多達20個，包括中壢仁海宮、SOGO中壢店、家樂福中壢中原店、全聯2店等。 香蕉哥哥、草莓姐姐拍《鳳梨釋迦之歌》MV 行銷台東農產品 台酒草莓調酒 限定全聯上市 #桃機群聚 #桃園 #確診 #足跡 #SOGO 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SOGO Winter Sale全面5折起 冬衣、冬被滿3000送200 17:272022/01/06 生活 百貨冬換季除舊布新省荷包 04:102022/01/07 時尚消費 中校換跑道 劉晃賓種出石虎香蕉 04:102022/01/07 地方新聞 家樂福福袋 抽台積買股金 04:102022/01/08 財經要聞 家樂福首創 初一福袋頭獎送台積電股票金 17:362022/01/07 生活 台東行銷鳳梨釋迦 郭婞淳力挺 04:102022/01/07 焦點要聞 疫情警報＋年前旺季 電商營運吃補 04:102022/01/08 證券．權證 桃機確診者來過！SOGO中壢店宣布今18時閉店消毒 16:462022/01/07 生活 賣場神卡曝光 網看直呼好懷念：靠這張卡養大 08:432022/01/05 生活 新北林口第四種產專區標售 招商說明會1／7登場 11:362022/01/05 區域情報-新北 疫情創造新需求 台日暢銷商品比一比 2022消費關鍵字：居家、偽出國 16:002022/01/09 財經 生活熱門新聞 醫嗆指揮中心不敢禁內用 陳時中動怒回7字 - 生活 本土增11例、10例住桃園 大潤發、大園巿場足跡曝光 - 生活 本土新增6例足跡曝光 逛中壢SOGO、家樂福、全聯 - 生活 逛高級百貨！孩子爬57萬「米妮頭」 下秒倒地摔爛 家長慘賠 - 生活 一天暴增12例本土 醫預言最慘結果：大家都不用過年了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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