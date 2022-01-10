中央流行疫情指揮中心10日宣布新增6例本土案例，6人全都是桃園人，桃園市指出，6人年齡從不足10歲至40多歲，累計全市確診1083人、目前居家隔離人數631人，市府也公布足跡多達20個，包括中壢仁海宮、SOGO中壢店、家樂福中壢中原店、全聯2店等。