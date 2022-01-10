PTT表特板（beauty板）常有鄉民認證的帥哥、正妹，近日有網友則PO出一系列空姐照，只見空姐身長袖制服，顏值和氣質都不俗，鄰家女孩的風格相當清新，不過最後一張的比基尼辣照，卻形成強烈對比，只見空姐身穿紅色比基尼、半跪在泳池邊，傲人上圍曲線讓網友眼睛大吃冰淇淋，就有網友神出空姐IG，原來她是長榮航空公司的空姐Iris.L。

網友在PTT表特版上貼出正妹空姐一系列美照，原PO似乎看準由上往下瀏覽的閱讀方式，一開始是正妹空姐的生活照，以針織衫、牛仔褲穿搭，或是氣質OL的打扮入鏡，讓她清新又散發鄰家女孩的氛圍，結果到了最後的照片，居然是大尺度的比基尼照，只見空姐身穿紅色比基尼、半跪在泳池邊，綁帶泳裝讓她傲人上圍呼之欲出，強烈的照片風格，震撼到鄉民全暈了。

儘管表特版的發文事後已遭刪除，不過網友依照樣神出空姐IG，原來她是長榮航空公司的空姐Iris.L，不吝嗇分享生活美照的她，分別記錄她過去在日本、韓國、峇里島等動態，Iris.L多半以休閒、清新的穿搭風格入鏡，偶爾才會有幾張展現好身材的辣照，不過，身為美女的Iris.L也早已名花有主，她在去年12月與愛情長跑9年半的男友登記結婚，現在已升格為新婚人妻。