受知味識貨老友鼓勵，美食家梁幼祥推出「尊爵鮑肚養生烏雞湯」，內有烏骨雞、花膠（4片）、鮑魚（八頭網鮑8顆）、干貝（北海道干貝4顆）、乾香菇、糯米、松子、枸杞、紅棗、桂圓肉、蔥、薑、鹽、糖、米酒、鰹魚調味料與雞汁。總重量約3900公克，可供8至10人享用，原價每鍋5680元，粉絲優惠價3980元，訂5鍋優惠9折、或加贈1鍋，10鍋優惠85折、或加贈2鍋。

台灣人一年四季都喝愛喝湯，從東北的酸白菜鍋、北京川丸子湯、上海的醃篤鮮、福州的佛跳牆、廣東人的煲湯，各式湯品風味匯集、手法各自巧妙。

美食家神梁幼祥揭露家傳燉湯手法並推出「鮑肚養生烏雞湯」，是因入冬之後，受廣告大師范可欽、公益聯盟主席鄭龍水之邀參加餐敘，席間上了一鍋雞湯，眾人梁幼祥點評，梁幼祥嚐後表示，自己還是最愛從小老廣爸爸燉給全家喝的那一鍋湯。於是，鄭龍水立刻要求梁幼祥示範分享老廣爸爸燉湯想祕技。

一般在餐廳喝來渾厚的雞湯，是用豬骨、豬腳、雞骨、火腿，燉出濃郁的雞湯，再用這鍋母湯來來燉其他材料。梁幼祥家傳雞湯也是先燉一鍋母湯，梁幼祥說，自幼看著父親煲湯都是用碳火燉一晚，小心翼翼看顧著爐火的神情到現在都不會忘記。

梁幼祥父親燉雞湯是用白絨烏骨雞和老母雞，加瘦肉、雞爪、干貝一起燉煮，老母雞要先烤一下、瘦肉也烤一下，丟到冷水裡，煮滾後，把水倒掉，湯就變得清澈。然後再加3500cc的水再煮滾，轉小火，再煮1小時，這個母湯就做好了。 梁幼祥說，燉湯的材料瘦肉和老母雞的肉可以放涼後，父親會用用手拉撕後，加入小黃瓜、黃豆芽這些可以切絲的蔬菜，用芝麻醬、醋等調料去做涼拌菜，全家都很喜歡。

梁幼祥家傳的配方不同於現在市面上加豬蹄或豬腳的作法，因為豬蹄或豬腳久燉後釋放在湯裡的膽固醇太高，所以加在母湯裡的只有瘦肉和干貝來提鮮，加上現在大家平時營養都充足，不需要太多膽固醇，這樣的母湯再拿來燉雞湯。雞湯裡通常父親會加上富含膠質的魚肚和鮑魚一起燉。

梁幼祥從小家裡就用魚肚燉雞湯，魚肚就是花膠，自古是上八珍之一，古人說的參鮑翅肚中的肚，指的就是魚肚。其實其中魚肚的膠質是最豐富的。廣東人用的上好的魚肚，撈起取出魚標後，要在陽光下曬3個月，把所有的營養和蛋白質都濃縮集中進去。梁幼祥家裡長年用這個乾的魚肚，經過2-3天特殊功法水發之後，可以發得「像非洲土人的嘴唇」一樣厚。平時喝滴雞精，100公克裡大約是有1公克膠原蛋白，而魚肚在100公克裡的膠原蛋白含量是35公克，是滴雞精的35倍。花膠富含膠質及多種維生素及礦物質，而脂肪極低，與雞湯一同燉煮，不僅滋養溫潤，同時美味可口。

梁幼祥時常燉這道燉湯，還又將這湯升級，時不時就燉上一鍋來孝順爸媽。他說，一個好的湯頭，要能喝出兩種層次的味道，除了母湯形成渾厚的基底之外，第一味來自於魚肚和鮑魚，這兩種珍饈本身沒有太強烈的味道，與雞湯一同熬煮僅僅添加微微海味卻又不搶味。

第二味，則是在雞腹藏填了糯米、松子、紅棗、枸杞、桂圓，固本培源，既吸收雞汁的精華，又加倍釋放香醇的風味到雞湯裡，相互交融之下，不僅增添飽足感，也這雞湯提昇更精緻養生的層次。梁幼羊燉雞湯都用台灣鹿野的白絨烏雞，烏骨雞在五行裡補腎補氣，加上鮑魚、魚肚去燉，能釋放出豐富的蛋白質，卻沒有市面一般用豬腳燉的湯有過高的膽固醇。

梁幼祥與鄭龍水和范可欽大師等眾朋友分享完之後，當場就答應下回聚餐時自己燉一鍋給朋友們品嚐。說到做到，不久後的餐敘桌上，這鍋雞湯讓大家驚艷不已，除了品嚐雞湯的香醇、肚裡填塞的糯米松子等珍料與雞湯融合的濃郁之外，每個人還分到了一顆八頭網鮑和手掌大的魚肚。大家都吃得非常過癮，都說從來沒有吃過這麼豐厚、腴潤的魚肚，廣告大師范可欽當場就給這鍋鮑肚糯香烏雞湯取了名－－「尊爵雞湯」，可見其珍貴、細緻、費工的尊榮美味。