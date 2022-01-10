勞動部規定，雇主指派聘僱外國人移工操作堆高機、起重機等機具都需取得技術士證照，但不少公司並未讓外籍移工取得相關證照，一旦被查到恐受罰，為此，嘉義縣政府與民雄工業區服務中心合作，首度針對越南籍移工開辦堆高機訓練專班，不但有越南翻譯隨班上課、量身打造越南語教材，更提供考照費補助，既健全職場制度，也符合產業界需求。

嘉義縣勞工暨青年發展處勞工行政科長黃吉良指出，去年底舉辦首次「越南籍移工荷重在1公噸以上之堆高機操作人員教育訓練」，近日已正式完訓，感謝民雄工業區服務中心主任陳勇維號召5家公司積極參與，讓12名越南移工跨越語言障礙，取得考照資格。

黃吉良表示，因嘉義沒有考場和符合資格的培訓單位，越南籍專班不但由外縣市輔導單位前來授課，包括教材、師資皆是量身打造，也感謝企業的積極參加，未來也會依此次經驗續推至其他國籍的安全衛生教育訓練，初步了解，目前廠商已提出泰國籍移工也有輔導考照需求。

縣府指出，嘉義縣正朝農工大縣目標穩定邁進，縣府每年投入大量人力、資源，致力照顧縣內勞工及推動職安工作，積極改善中小企業工作環境輔導業務，縣內也已成立5個安衛家族，盼落實中小事業單位職安衛生理念，降低職災發生。