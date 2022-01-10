桃機感染持續擴大，10日再增加6例確診，疫情更蔓延到安親班，造成桃園多間學校停課。指揮官陳時中表示，目前社區疫情尚可追蹤，暫時不會禁止餐廳內用；而配合第三劑疫苗提前開打，疫苗預約平台1922預計在本周重啟。

桃機相關確診者10日再增加6例，包含2位機場手推車人員、居服員友人、居服員兒子，以及其安親班同學，還有歌友會會員的家人。陳時中表示，社區疫情尚可追蹤，暫時不會禁止餐廳內用，跟國際疫情狀況比較下我國確診數還是相當少，但不排除嚴重時，可能會有較嚴格的管制方法。同時，他也指出，Omicron症狀多屬輕症，目前不考慮祭出停航等措施，來限制國人的遷徙自由。

另外，護理國家隊在桃園機場查核發現了208項需要改進的部分，他表示，透過護理國家隊的引導以及循環式、面對面的教育訓練，把缺失改進，讓職場更安全 。此外，為提升國門第一線的把關，他也宣布，11日起長程航班旅客落地入境後需要先進行快速PCR採檢，驗陰者才接續入境通關程序，驗陽者直接送醫。

隨著Omicron疫情各地皆升溫，他宣布，12日起移除重點高風險國家，原先被列入的南非、波札那等10國入境旅客改為自費入住集中檢疫所或是防疫旅宿，並且也可選擇春節檢疫專案中的10+4、7+7等方案。

因應疫情發展，公路總局也加強防疫專車加強措施，尚未完成2劑疫苗防疫專車駕駛人不得出車，民航局也推包車補助防疫計程車，在10至23日補助松山、高雄兩機場防疫計程車司機每日3500元，補助期間僅能載入境旅客，不可搭載一般乘客。