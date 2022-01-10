被輪胎砸中的車輛毀損嚴重，此車禍造成1死1傷。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道3號北上384.8公里處燕巢路段10日近下午1時發生一件死亡車禍，圖為稍早的塞車情形。（摘自台灣路況即時影像網站／林瑞益高雄傳真）

國道3號北上384.8公里處燕巢路段10日近下午1時發生一件死亡車禍，一部半聯結車的車輪脫落彈飛，砸向對向的一部小客貨車，造成1死1傷。

第五公路警察大隊說，當時46歲洪姓男子行駛半聯結車載運回收物品行經國道3號南向燕巢路段，疑似因為車輪脫落彈飛，砸向對向北上的41歲黃姓男子駕駛的自小客貨車。

自小客貨車的乘客50歲黃女當場死亡，黃男被送至義大醫院救治。此事故於下午近3時排除路況，恢復通車。至於肇事原因，仍待國道警方進一步釐清。