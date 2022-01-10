連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，加上疫情稍緩，12月營收2.07億元，創下單月歷史次高紀錄，年增18.21%。累計2021年全年度營收為17.96億元，年減0.55%，第四季起月營收即明顯回溫。

展望後市，1月份已進入2022尾牙旺季，豆府旗下各品牌推出尾牙專案，可望有效帶動集團營運。為了迎接春節闔家團圓除夕夜，豆府亦推出團圓年菜組搶占市場；在春節贈禮需求方面，開發出獨門款「韓國泡菜一隻雞」，以高CP值特色全力搶攻春節禮盒市場，預計也將為業績帶來正面效益。此外，豆府餐飲集團2022年仍將持續積極拓點，一月上旬「涓豆腐」將正式插旗新竹縣首座百貨商場─新竹遠東百貨，搶攻新竹科技城的商機和人潮。

截至2021年底，豆府餐飲集團總店數達60間，包含涓豆腐21間、北村豆腐家15間、韓姜熙的小廚房10間、飛機河粉8間、銅盤2間、姜滿堂2間、新品牌釜山宗家及帕泰家各1間。

面對疫情，豆府餐飲集團除將持續做好各項防疫準備，讓消費者安心用餐外，秉持著「視夥伴如親」的豆府餐飲集團企業精神，並感謝集團員工在疫情中的辛苦付出，豆府集團並已自2022年1月1日起所有員工全面調薪，每人每月加薪3000元，時薪同仁則一律調至178元起，正職人員平均調幅8.5%，計時人員調幅11.25%，集團平均調幅9.5%。