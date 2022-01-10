民眾黨欲參選市議員人選，已積極投入日前四大公投宣講活動，爭取嶄露頭角的機會。（陳世宗攝）

台中市第二選區立委補選塵埃落定，年底台中市長及市議員選戰各政黨積極運籌帷幄！民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻10日指出，市議員除已確定的江和樹、張睿倉外，農曆年前還將推薦3人；市長人選以立委高虹安及現任台北市副市長蔡炳坤2擇1掛帥出征。

台中市市議員及市長選戰，除國民黨、民進黨兩大黨外；民眾黨、時代力量亦積極尋覓戰將，急欲開疆闢土攻城掠地。政壇新人輩出下，以實力來爭取嶄露頭角的契機，尤其民眾黨及時代力量市議員選戰都以在市議會成立黨團為首要目標，至少要拿下3席市議員席次。

郭達鴻指出，民眾黨第一波已確定參選有大里、霧峰區的江和樹，大雅、潭子、神岡區的張睿倉，第二波將進行面試推薦有南屯區的洪鑫任、東南區的林俊凱和中西區的許瑞宏等3人；洪等3人須於元月8日通過地方評鑑小組面試後，待元月15日中央黨部二評，才能正式確定。

民眾黨市長人選，目前以立委高虹安及蔡炳坤兩人擇一出馬，如果新竹縣市於年底前合併為直轄市，高虹安可能轉戰台中市長；若是年底前未合併，高虹安仍參選新竹市長。台中市長則由前台中市副市長蔡炳坤掛帥出征機率最大，期能在台中市發揮「母雞帶小雞」的組織戰。