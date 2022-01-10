立法院正在進行臨時會，具高度爭議的《私立高級中等以上學校退場條例》也排入議程，對此，全國教師工會總聯合會與高教工會今天發布聯合聲明，堅決反對「假退場、真圖利」，要求國會嚴審《退場條例》。

全教總與高教工會指出，私校退場攸關社會公義與師生權益，呼籲朝野委員為全民公產把關，確保《私校退場條例》回歸到初始所應揭櫫的「公共化」精神，讓國家上千百億經費挹注到私校的公共資源與資產，在未來退場過程中，得以真正回到公共教育領域。

為確保私校退場的公共性，並避免《退場條例》成為圖利特定人士的後門，全教總與高教工會提出五點要求：

一、慰助金發放應包含「預警」學校的非自願離退教職員，以及「退休慰助金」要比照資遣慰助金。(第17條)

二、應增列「將全部財產捐贈政府、退場基金、公立學校」作為解散方式，也就是「先捐贈，再解散」。(第21條第1項)

三、條例實施前已全面停招停辦但還未解散之學校，應準用退場條例各條規定，特別是：慰助金，停招後全面改組董事會。(第21條第4項、第5項)

四、專案輔導學校不得改制、改辦、合併。(第24條)

五、退場審議委員會與查核小組應增置教師組織與學生代表。(第5條、第9條)

全教總與高教工會提醒，私校退場茲事體大，審議中的《退場條例》版本內容殊異，在朝野協商時極有可能出現相互妥協與利益交換之情事，如若最後通過之版本無助於落實公共性，全教總與高教工會建議臨時會不應輕率通過《退場條例》，以確保教育公共性與師生權益。