晶華國際酒店股份有限公司（2707）公告2021年12月份營收，集團合併營收5.47億元，月增21.05％、年減5.18％，如不含達美樂股權移轉則則年增9.36％；累計2021年全年合併營收為49.32億元，年減9.18％。

近日本土疫情出現擴大跡象，晶華國際酒店集團旗下各飯店持續強化防疫措施、以因應即將來臨的農曆春節連假與尾牙春酒旺季。除了在各酒店出入口安裝國防軍用等級的「紅外線熱像測溫儀」嚴格地進行體溫篩檢，並在電梯、公用洗手間、健身房、自助餐廳等公共區域全面導入「UVC紫外線殺菌空氣淨化設備」，進而提升全館空調系統的「外氣換氣頻率」，提供貴賓安心潔淨的好空氣。

在增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率的同時，晶華酒店也全面執行消費「實聯制」與餐點「實名制」，房客入住或使用游泳池和健身房時，另需填寫「健康調查聲明書」；外帶餐點皆附有「安心小卡」，詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與包裝人員皆簽名以示負責。晶華成立已久的「食安實驗室」也持續發揮功能，為每日入倉的食材以及餐廳烹調完成的料理進行檢測，讓消費者盡享美饌也兼顧防疫。

跨年連假結束後，緊接著迎來長達九天的農曆年節。延續去年持續熱銷好評的美食假期，台北晶華酒店即日起至1月28日搶先推出應景的「福氣酒餚假期」住房專案，每房5980元起即可四人入住17坪雲天露臺客房，還能暢飲「臺虎生啤酒」佐以由宴會廳主廚吳俊煌特製的十道下酒美食拼盤--「虎年迎新小滿漢」；消費者亦可選擇2月3日至5日的「新春雙饗．虎克船長之夜」住房專案，豐富內容包括入住精緻客房、享受於宴會廳新年期間獨家舉辦的「虎克船長之夜」，搭配翌日柏麗廳早餐，兩人成行、每人每晚4900元起。而即日起至3月31日另推出虎年限定的「新春晶采假期」，每人每晚2150元起即可入住精緻客房，並使用頂樓露天游泳池與城市星空電影院等設施，還能享用豐盛的自助早餐。

此外，1月31日（除夕）起至2月5日（大年初五），台北晶華酒店各餐廳亦端出豐盛的圍爐饗宴，包括宴會廳的「福虎生豐團圓宴」、柏麗廳將餐檯以及座位延伸至中庭推出「三合一Super Buffet」、三燔本家的「豪華海陸鍋物饗宴」，以及ROBINS的「西式海陸大餐」，日前甫恢復營運、位於故宮博物院院區內的故宮晶華也推出「福虎賀歲饗宴」，截至目前除夕當晚和初二已近乎客滿。

而在年菜外帶市場享有極佳口碑的台北晶華酒店，今年所有的中式常溫年菜套餐也已全數售罄，晶華主廚團隊特別推出數款全新品項，包括嚴選珍稀乾貨食材、讓消費者享受自己動手做樂趣的「虎進乾來佛跳牆禮盒」，匯集六道豪華菜式的「福虎賀歲冷凍年菜」以及「極致小滿漢」、「鳳梨澄沙奶黃」、「花開富貴甜芋泥」等多款榮獲媒體美食評比冠軍的禮盒，1月24日前還可於館內外各餐廳或「晶華美食到你家」電商平台上預訂。

以上冷凍年菜或年禮除了自用或親友之間相互餽贈之外，今年也有許多企業在防疫的考量之下，計劃以尾牙宴席的預算購買禮物致贈給員工。在年禮市場耕耘多年的台北晶華酒店，今年的銷售管道正式從服務一般消費者的零售通路（B2C）、擴展至各大企業的福委平台（B2B），爭取企業大單或是員工團購的青睞。晶華也針對企業的需求提供客製化的品項、包裝、優惠以及定點配送的服務，便利企業主、福委會以及員工們輕鬆選購年節好禮。總計晶華的年菜外賣和年禮銷售和去年相比已多出50％的業績，春節連假住房率也近八成左右，為集團開春第一季的業績，挹注良好的營運動能。