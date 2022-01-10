POS品牌大廠振樺電（8114）2021年12月營收首度突破10億元大關，達10.31億元，改寫單月新高；第四季合併營收27.83億元，季增19％，年增24％，累計全年合併營收92.13億元，年增13.89％，法人看好2022年將有登上百億大關實力。 振樺電去年營運雖受到供應鏈與物流運輸持續干擾，不過，由於自助服務興起、疫後新零售模式加速企業轉型升級，公司自去年以來接單暢旺，推升下半年業績逐步衝高。

振樺電表示，集團商業物聯網（Commercial IoT）強力復甦，同期成長近三成，POS部分重要專案大單受海運甚至是空運壅塞影響，預期出貨持續遞延至2022上半年。

自助服務Kiosk部份，去年已領先市場通過Android 10平台Google行動服務（GMS）認證，並成功與全球電商龍頭合作打造線上購買線下自助退貨（BORIS）解決方案，完整提供客戶多元支付及賦能全通路服務，並同時增加客戶的線上銷售及實體店面客流量。

而物聯網基礎建設尤以網通相關出貨受缺料影響較大，呈現微幅成長，公司預估出貨動能將順勢遞延至2022年。

從地區別觀察，振樺電在日本、印度、中東與歐洲市場營運能量持續堆疊累積，出貨動能強勁各自刷新歷史紀錄，美國微幅增長並可望隨供應鏈及塞港挑戰逐步緩解恢復強力成長力道。

展望2022年，振樺電受惠兩大事業群在手訂單豐沛，集團於過去18個月強化策略布局成果顯現，與不同場域智能物聯網軟體商協同開發新的場景解決方案，打造軟硬整合＋遠端監控＋訂閱制維運服務 ; 此外與聯想就全球500強市場及華碩就供應鏈的合作展開，在外部環境干擾下雙方團隊仍積極推進，中長期綜效貢獻可望逐步發酵。

振樺電去年前3季稅後淨利4.98億元，EPS 3.81元，第4季因營收規模擴大，加上毛利率、營益率轉佳，獲利表現有望進一步成長。法人看好，公司在手訂單能見度高，預料2022年出貨情況將改善，全年營收挑戰百億元新高。