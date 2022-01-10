韓國「戲劇天后」崔真實2008年疑似不堪網路輿論，在家中自盡身亡，2013年前夫趙成珉也步上絕路，留下兒女們給外婆照顧，如今孩子們都已經長大，20歲的大女兒崔煥熙2020年更以藝名Z.flat進軍樂壇，19歲妹妹崔準熙也甩肉成功，清純美貌令人驚艷。

崔準熙14歲時曾指控外婆虐待她，特別偏袒哥哥，然而再校方和兒童保護專家深入了解後，發現崔準熙確實和外婆因個性差異不斷爭吵，但無法認定是虐待，當時適逢崔真實逝世9周年，崔準熙還悲傷發文悼念媽媽，透露這個世界讓她感受很孤獨，「媽媽，我最近真的活得很辛苦！」

崔準熙狂甩42公斤，在IG上曬出對比照。(圖/翻攝自IG)

如今5年過去，崔準熙也長得越來越漂亮，她曾透露想進入演藝圈發展，卻因為罹患紅斑狼瘡症導致身材暴肥，近年她的身體狀況慢慢變好，心境也變得更加開朗，更是減肥成功，從96公斤減到54公斤，現在她變得更有自信，也將自己最肥胖時間的照片和現在做對比，巨大差異十分驚人。

崔準熙一直有個星夢。(圖/翻攝自IG)

崔準熙開始在社群平台上分享自己的瘦身秘訣，透露減肥時自己一天只吃一餐，「減肥成功之後就維持1日吃3餐，但只吃低卡路里的食物」，表示為了瘦身她還自己帶便當，目前她計畫開設個人頻道，同時崔準熙也釐清整容傳聞，「我的確打算做鼻子的整容手術，因為在踢足球時傷過鼻骨。」大方態度圈了不少粉絲。

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