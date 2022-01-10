強信-KY(4560)2021年12月營收為1.7億元，維持旺季表現，月增10.86％、年增39.33％。強信表示，2022年工業縫紉機行業景氣處於上升期，目前公司接單情況良好，內部生產自動化效益亦見持續擴大，預期在生產效率與良率同步提高，訂單能見度已到第二季，對2022年營運表現樂觀。

強信2021年全年營收17.24億元，年增37.11％，已接近2019年的疫情前水準，去年第一季雖受大陸缺工影響出貨，但第二季缺工問題緩解後，自5月起營收都保持在逾1.5億元表現，2021下半年營收創下歷年同期新高。強信自去年下半年以來稼動率皆維持滿載，訂單能見度亦已看到今年第二季，毛利率則在經濟規模與產品組合優化下，呈現逐季上揚趨勢。

強信指出，此波產業景氣循環週期已來到上升期，工業縫紉機品牌客戶對刀具、針位組等的需求將有明顯增長，加上歐美陸續解封後引爆的報復性消費，公司樂觀看待2022年將出現強勁的成長動能。