黃金價格在周一回落；投資人等待將公布的2021年12月通膨預期資料，這可能會促使聯準會加速升息腳步。

黃金現貨周一跌到每盎司1793.1美元，上周五一度觸及自2021年12月16日以來最低價的1782.10美元。美國黃金期貨跌0.3%，為1791.30美元。

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell說，人們樂意在金價下跌時多出價一點。由於債券殖利率上周收盤時較高，金價目前處在低位。

美聯準會上周公布會議紀要暗示，聯準會可能提早刪減資產購買，推進美國國債息上周飆升。

黃金被視為是對沖通膨的工具。但是黃金對於美國的升息相當敏感，升息讓該不產生收益的黃金的機會成本相對地增加。

聯準會基金期貨已經幾乎以三月有90%機會升息在定價，六月升息機會則超過90%。

美國2021年12月通膨資料預計在本周三稍晚公布，12月核心CPI預計將年增5.4%，高於前一個月的4.9%。

路透分析師Wang Tao表示，現貨黃金可能會在1801美元向上測試阻力，如果金價突破1801美元，則可能會讓金價上漲到1815美元至1830美元區間。

現貨銀價下跌0.3%，至每盎司22.23美元；鉑價持平，來到955.55美元；鈀價下跌0.5%，至1923.57美元。