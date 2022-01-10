騰雲-新(6870)2021年12月營收0.33億元，推升2021年全年營收至3.71億元，年增23.9％，創歷年新高。展望2022年營運，由於疫情推升商業場域數位轉型需求，訂單能見度仍高，對於業績抱持樂觀看法。

騰雲表示，多項海外指標型商業設施(如：三井上海蓮花路LaLa station、永旺印尼等)全館採用騰雲客、商、金流解決方案，騰雲2021全年海外營收年成長超過40％，海外業務布局成熟，進入高速成長期，也帶動營收從2018年的1.71億元，一路成長到2021年的3.71億元。

在新產品與解決方案開發方面，騰雲亦在2021年12月加入「新北幣」的策略聯盟。「新北幣」是新北市政府為增進市政發展與永續減碳目標所推出，騰雲本次以成熟的雲平台技術整合區塊鏈點數生態系，協助新北市一同打造一個具有流通性、整合多元支付平台特性的新北幣生態圈。初期規畫將先應用於新北公有場館與超過3000家實體特約商家，未來更將擴及全國其他商店，展現騰雲在下一階段協助多元場域業者進行數位轉型的解決方案技術實力。

展望2022年，在疫情催化下，透過數位轉型建立並維繫客戶關係進而產生營收成為當前企業重要的剛性需求。商場業者在此浪潮下也積極進行相關客、商、金流的解決方案建置與布局；該公司目前訂單來看，無論是大型商場、百貨、購物中心、量販、品牌商、超市等不同類型的場域皆有合作項目，訂單能見度與多樣性達近年最佳，搭配既有與不斷新增的持續性收入，對於2022年業績成長表現深具信心，可望持續再創新高。