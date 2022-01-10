為讓新竹市光復路沿線有更安全的人行空間，市府與清華大學聯手改造竹市門戶，斥資1.1億元打開清大圍牆讓校園與社區共享，10日舉行動工典禮後將翻新步道、新增87座休閒椅、10座景觀長桌，並新植8.5萬株喬灌木，打造全長1.1公里城市綠廊，預計今年底完工。

副市長沈慧虹表示，光復路是竹市門戶，連接國道1號、科學園區及市區，是重要交通要道，此次市府投入1.1億打造1.1公里城市綠廊，透過打開清華大學廣場，提供民眾舒適的生活環境，更重要的是行的安全第一。

她說，這條人行道是9年來首度翻新，新候車亭屋簷將高達4.6公尺，替民眾遮陽檔雨，徹底實現以人為本精神，而大學廣場打開後可連結社區居民、孩童生活，步道更可串聯汀甫圳、赤土崎公園、公道五路藝文高地、海軍六燃廠及將軍村開放圖書資訊園區，未來將成為居民散步最好場所。

清大校長賀陳弘指出，清華大學即將展現全新面貌，大學與城市緊密連結，共同呼吸、成長與繁榮，寶山路南校門旁南2期校地也將有新面貌。

他並舉美國哈佛大學廣場為例，表示大學廣場是與城市連結最佳介面，未來清大不再高牆聳立，改以廣場迎接市民，不但是新竹市的綠門戶，更被稱作文藝復興的出發點，期許成為竹市新的文化發動點與新地標。

市府交通處表示，光復路過去無系統性規畫，人車擁擠、上下客運時往往影響後方車流行進，此外兩側缺乏完善空間設計，夜間昏暗、入口意象不明確，感謝清大、工研院與市府攜手合作推動「光復路綠門戶計畫」，打造友善步行城市。

此次工程是獲內政部營建署「城市風貌及創生環境營造計畫」核定總經費9700萬元，綠門戶工程西起建新路口、東至經濟部專研中心，將拆除清大北校門圍牆、專研中心實體圍牆，並改透空欄桿，打造通透開放舒適空間，另建功路口東院宿舍圍牆街角退縮11米，設置街角廣場，光復路、建新路口，光復路、建功路口轉角人行道加寬及設置庇護島，以提升行人穿越路口安全性。

另，因清大轉運站停等區壓縮汽機車用路空間，此次工程也增加1.8米寬的停靠區空間，改善汽機車衝突問題，並重新整理候車亭、售票亭及公廁，盼透過友善與安全的交通環境改善，為市民創造更好的生活品質。