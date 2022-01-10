新北市三峽近日傳出有不法份子假借借貸名義，騙取財物，甚至還拘禁民眾，轄區警方7日獲報後，報請新北地檢署指揮偵辦，警方8日前往鶯歌拘禁地，破窗進入，並救出7名被軟禁的被害人，其中還在裡面發現1名未滿周歲的嬰兒，事後鄭姓主嫌被依妨害自由及詐欺等罪嫌逮捕偵訊，檢方訊後向新北地院聲押禁見獲准。

三峽分局接獲通報，鄭姓男子夥同5名青少年，網路刊登小額借貸廣告，欺騙民眾前往三峽區據點借貸，騙取被害人金融帳戶存簿、提款卡、身分證件等文件後，並將人帶往鶯歌某住宅拘禁，而被害人遭拘禁期間，金融帳戶被當作詐欺帳戶，因此被列為警示帳戶，警方追查下發現帳戶持有者行蹤不明，疑遭拘禁，因此報請檢方偵辦。

新北地檢署檢察官陳詩詩8日指揮，前往被害人拘禁地搜索，當場逮捕鄭男、5名涉案少年，以及7名被軟禁的被害人，現場也扣得存摺、金融卡、手機、監視器、球棒、商業本票等物證。檢方訊後根據調查事證，認為鄭男涉犯妨害自由及詐欺等罪嫌重大，有串證、滅證、再犯之虞， 向法院聲請羈押禁見獲准。另外，5名涉案少年則被移送臺灣新北地方法院少年法庭，審理後諭知責付家長。