台灣超商密度世界第一，但短短幾百公尺內，在道路同側一口氣開4間超商，其中兩間還是一樣的，不免也太「便利」了。網友分享新北汐止的樟樹二路，原本已有7-11、全家、萊爾富3間超商，這幾天又出現第二家小7，形成「超商一條街」。網友打趣形容，萬一出門走到這裡，可能會陷入選擇障礙，忘記回家。

根據Google地圖顯示，汐止樟樹二路從255號的7-11開始算，一直到291號的萊爾富，中間另有一個273號的全家，等於短短18個門牌號碼裡，有3個供超商使用；這還不包括正在裝修的第二間7-11，就開在全家及萊爾富中間。

樟樹二路255號至291號，一頭是7-11、另一頭是萊爾富，中間還有全家及另一間小7。（翻攝Google Map）

「而且都開在同一邊欸」，網友嘖嘖稱奇，對於超商如此密集的盛況感到不可思議，虧住在樟樹二路的居民，需求是有多大，「那一側是大樓社區，住戶超多」、「開到4間真的誇張，唯獨沒有OK」、「我要是下樓買東西，可能會不知道選哪一間，過了10分鐘還站在原地」。

有網友指出，大樓社區絕對是超商重兵部署的門市據點，3大超商插旗不足為奇，比較特別的是7-11為什麼要開兩家，把全家夾在中間。有網友分析，兩間7-11應該是加盟和直營的分別，這樣不管從哪個方向來，都會先經過小7，除非產品獨賣，否則對全家很傷。